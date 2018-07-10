情殺多到底怎麼了？專家提醒3點終結毒性關係

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭 綜合外電報導）一段缺乏互相支持、肢體暴力、充滿競爭、不尊重、或是情緒勒索的關係，我們可以稱為「毒性關係」。

時代雜誌(TIME)報導，專家表示，兩性交往時總會經歷風風雨雨，但毒性關係是持續的不愉快，且會在對方心理、情緒，甚至是在身體上造成損害。

專家指出，這些舉動是有原因可追溯的，例如，也許他曾經是毒性關係的受害者、原生家庭成長過程不愉快、心理疾病、或是各種各樣的創傷。而毒性關係的起因有時候僅僅是因為錯誤的配對，例如兩人都是控制狂或者對象是一個玻璃心的人。

毒性關係的特徵有時候是顯而易見的，像是肢體暴力或性攻擊，當然大部分的特徵還是需要留心觀察。以下是一些觀察方式：

在一段關係裡面持續感到不愉快，甚至是忌妒那些相處融洽的情侶。 心理健康、個性、自尊上的變化。例如，失落、焦慮、飲食失調、持續感到恐懼或是不舒服 (特別是在對象的身邊)，或者你感覺你不能跟生命中重要的人表達你的擔憂。 留意你的社交生活是否因與某人交往而出現劇烈變化，例如生活圈被限縮到只能過著二人世界。

如果你發現你在這段關係中生命受到威脅，也許你需要政府機構的協助；若是心理或者情緒上受影響的話，藥物治療甚至是離開這個人也許可以有效地幫助你改善問題。