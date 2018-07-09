日本水患致死亡人數破百　今放晴搜救隊與時間賽跑

（臺灣英文新聞／綜合外電報導）日本西部地區連日來的大雨導致各地發生水災及土石流，截至目前為止，死亡人數已逾上百人，並有數十人失聯。

《美聯社》報導，日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）今（9）日召開記者會，表示目前已知87人死亡，另13人在稍早尋獲時已無生命跡象。

菅義偉並指出，至少68人失聯，大部分是在災情最為慘重的廣島市。由於受連日大雨侵襲的地區範圍廣大，不易統計受波及人數，預估未來死傷人數還會繼續攀升。

日本西部上週連日豪雨傳出嚴重災情（照片來源：美聯社提供）

週一受災地區天氣終於轉為晴朗，甚至出現攝氏30度以上高溫，搜救隊員開始挖鑿土石尋找生還者或罹難者遺體，而當地居民也擔心在斷水斷電情況下，可能導致中暑等熱傷害。

日本軍方也持續派出汽艇，將房屋遭水淹沒而受困於屋頂的民眾接送至安全地區。

雖然雨勢停歇，日本當局仍表示民眾需注意驟雨、打雷，以及陡峭山區鬆軟土石再度引發的土石流。

總統府發言人黃重諺今日午後也在新聞說明會中表示，代表政府及我國人民向日本表達關切與慰問，希望亡者安息、傷者早日康復，受災地區能在最短時間回復。

黃重諺表示，長久以來臺灣也經常受到豪雨襲擊，也因此深刻了解極端氣候所帶來的災難的嚴重性，臺灣也做好各項準備，也樂意提供日方所需要的各種資源。