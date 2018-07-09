交通部邀馬來西亞女星代言   搶攻穆斯林遊客商機   

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為配合政府新南向政策，並推廣台灣旅遊，交通部觀光局邀請知名馬來西亞女星邀請大馬穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任馬來西亞及汶萊地區臺灣觀光代言人，以「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」為主題，拍攝影片宣傳台灣觀光。

根據觀光部統計，2017年馬來西亞來台遊客人數達52萬8,019人次，較2016年成長11.3%，居東協國家來台旅客之首，而馬來西亞3000萬人口中，1800萬人篤信穆斯林，而汶萊的穆斯林人口亦占總人口數的66%，看好穆斯林旅遊市場強大商機，交通部觀光局搶攻年輕族群，啟用馬來西亞當紅穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任年度代言人，宣傳台灣之美。

隨著全球各類社群媒體的蓬勃發展，部落客、網美、YouTuber 到IG網紅，只要有「粉絲」，就代表有人潮與關注力，蜜拉菲爾莎的Instagram擁有超過300萬粉絲追蹤，她與3位美妝界網紅搭檔，來台拍攝宣傳片。

交通部曹科長介紹伴手禮醬料碟筷組特色（圖片來源：交通部觀光局）

此次拍攝主題為「Salam Taiwan—臺灣歡迎您」，「Salam」在馬來文為問候的意思，透過這支影片傳遞臺灣歡迎穆斯林旅客的訊息。蜜拉等4人除走訪臺灣知名景點，亦實地到臺北清真寺及獲得「清真認證」的餐廳拍攝，4人對台灣友善的穆斯林接待環境讚不絕口，在Instagram上向粉絲掛保證臺灣絕對是適合穆斯林旅遊的國家。

觀光局將於8月底於馬來西亞辦理首映記者會，向穆斯林民眾推薦影片，打造臺灣為穆斯林最佳旅遊目的地。蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）也將出席馬來西亞旅遊展、出版專屬旅遊手冊，甚至於明年度將與粉絲再訪臺灣，透過全年度的行銷宣傳計畫，讓穆斯林朋友感受臺灣多元豐富的魅力。

穆斯林女星蜜拉菲爾莎分享來台旅遊心得（圖片來源：交通部提供）