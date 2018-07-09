法國巴士底國慶日　週六迪化街狂歡去

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）每年定期在台舉辦的法國國慶日活動將於本週六（14日）在迪化街亮相，搭配法式美食、飲料及表演一起狂歡至深夜。

非營利組織台灣法國人協會(Association des Français de Taiwan, AFT)自1991年成立，致力於在台推廣法國文化，時常舉辦活動慶祝傳統節日慶典，藉此將在台的法國人以及對法國文化有興趣的人聚集起來。

協會於每年及每月皆固定舉辦活動，如每年的法式滾球比賽、夏日法國音樂節、法國國慶日等活動，以及固定每月的AFT成員聚餐，透過有趣的方式讓台灣人與法國人彼此交流文化也體驗法國風情。



6月於花博公園舉辦的「2018法國音樂節」（照片來源：台灣法國人協會）

今年，也不例外，為迎接7月14日法國國慶日的到來，台灣法國人協會將於迪化街草御殿Ivy Palace舉辦第12屆的「法國狂歡國慶日」，協會表示每年參與人數不斷增加，並預估今年將達500位。

活動共分兩個時段，15:00至18:30為美食市集，18:30至凌晨12點為現場表演。主辦單位邀請到魔術、雜耍、樂團、搖擺舞等表演團隊，以及人體彩繪、按摩、彩色氣球造型等攤位，並備有法式風味美食，如鹹派、甜點、法式香腸等，當然也少不了軟性飲料及酒類飲品。



（照片來源：台灣法國人協會）

晚間現場表演為售票活動，邀請到FRENCH TOUCH DJ團隊、 Fuzzy Wall、台灣囂張大舞廳、Ivy Palace等樂團將接力演出。

票券種類分為一般票400元、學生票300元及12歲以下兒童免費入場，票價含入場券、抽獎券及100元食物飲料兌換券，獎項則含巴黎萊雅保養化妝品、法國酒品和 Novotel住宿券等。

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