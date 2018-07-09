支持台灣農民！義美收購火龍果入庫、創意入菜發表

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）義美食品公司與農糧署今(9)日在桃園南崁廠舉行火龍果入庫儀式。總經理高志明表示，火龍果從果皮到果肉皆可入菜，並由義美食品見學餐廳總主廚胡朝光研發15種料理與甜點，未來也會將食譜上傳到網路供民眾參考。

義美食品總經理高志明表示，農民為了生產高品質的火龍果，會把火龍果花掃下來，但其實這花可以收集起來，並以每公斤百元以上的價格販售。他還說，有鑑於近日一再發生水果盛產問題，義美願意收購以提高附加價值。

上圖為義美食品高志明與農委會林聰賢進行交流。

農委會林聰賢表示，很謝謝義美食品第一時間伸出援手協助農民，並採購250公噸的紅肉火龍果，義美採購單位先行前往果菜市場採買A到B級的火龍果，並向農委會提出所欲採購的品質，以協助穩定優質農產品價格。

義美食品總經理高志明(左二)、農委會林聰賢(右二)與其他來賓前往冷凍庫參觀。

林聰賢接著說，義美將收購回來的水果都經過加工處理，提高水果的附加價值，拉長產品的壽命。畢竟，火龍果是15天開花一次，30餘天為一循。因此，農委會的政策是要協助持續鼓勵農民生產市場需要的產品，那麼農委會就會讓其收購價更高。他舉例，在前來義美之前已經有公營單位以一公斤60元的價格採買A級火龍果。

我們來聽高志明稍早一段致詞：

9日記者會上，義美食品也同步秀出以火龍果製作的創意料理。見學餐廳總主廚胡朝光師傅表示，這次展示的15道菜，其中有3道菜是用火龍果果皮製作，分別是「龍皮美白烏骨雞湯」、「龍皮醬爆肉絲」以及「涼拌火龍果」，其他還有「火龍果糯米球」從外觀看跟其他的糯米球沒什麼兩樣，它的奧妙處就在麻糬上面。

胡師傅接著表示，另外，值得一提的是「火龍果海鮮燉飯」，是在煮熟後拌上火龍果汁；消費者若想嘗鮮的話，可以到義美見學館食用（如下圖）：

其它火龍果及香蕉附加價值商品（台灣英文新聞記者／林靜怡攝）