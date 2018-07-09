連日暴雨重創關西　洪水及土石流襲擊逾百人亡

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）在破紀錄的雨量襲擊日本西南方之後，四溢的洪水與致命的土石流截至當地時間周一中午已造成逾百人罹難，兩百萬人被迫逃離他們的家園。

日本NHK引用官方救災數據指出，已經有85人死亡，6人待援，並且至少58人失蹤。

日本Japan Times則報導死亡人數已升至104人，另有50人失蹤。

日本內閣官房長官菅義偉在週日表示，破紀錄的雨量在多處關西地區造成河流潰堤，並且引發大規模的洪水和土石流。據信有八個行政區受到影響，包括京都市和廣島市。而觀光客最愛造訪的京都鴨川則是河川水位爆漲，一些奇特生物被帶到陸面上，如瀕絕的娃娃魚、海狸等。

一位先生接受外媒表示:「我回到了我父親的老家，看到眼前的景象感到十分絕望。我們試著找到兩個人，但是一人仍然失蹤。」

日本氣象廳將西日本豪雨及土石流警戒升至最高級，同時提高其他區域的警戒層級。

根據日本NHK報導，大約364毫米的雨量於凌晨5點至7點之間降在宇和島市，為7月平均雨量的1.5倍。在高知縣宿毛市，263毫米的雨量在兩個小時之內傾瀉而下。

日本氣象廳官方表示，豪雨預計會在東部與西部持續到周日。

至少四百萬人被建議撤離洪患週圍地區，官方告訴災區居民，他們處在土石流、洪水、強陣風以及其他極端天氣狀況的巨大危險之中。

日本首相安倍晉三表示，政府出動54000名人力投入搜救救援行動。