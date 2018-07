臺灣年底大選在即　中國駭客攻擊加劇

(臺灣英文新聞/政治組 綜合外電報導)在全國各地競選活動如火如荼地進行之際,臺灣也正面臨來自中國的駭客攻擊及政宣活動,試圖影響11月的直轄市及縣市首長選舉,也凸顯出中國在其國境之外境展現肌肉的企圖心。

民主進步黨的官方網站在7月3日遭到駭客入侵,疑似就是來自中國的網路攻擊,英國《金融時報》報導,這發生在臺灣正準備地方選舉之際,是北京企圖在境外施加權力的最新跡象。

(圖片截取自民進黨官網)

報導指出,民進黨正在調查駭客如何駭進該黨的網站,而根據知情人士透露,調查人員認為駭客即是來自中國。

報導指出,總統蔡英文的發言人表示,臺灣現在「正處於網路戰的前線,駭客試圖竊取資訊、散播假新聞,以製造臺灣社會的對立。」

這位發言人並表示,「我們預計直到今年年底大選,並且持續到2020年總統大選期間,臺灣將成為全球網路攻擊和假新聞的熱門地點。」

報導提及,根據一名臺灣資訊安全官員,攻擊政府部門的駭客有百分之90是來自中國。

報導也指出,一份根據牛津大學路透社研究中心及智庫(Reuters Institute for the Study of Journalism)的報告指出,中國人民解放軍過去一年來,使用假新聞來操縱臺灣民意,試圖加劇臺灣人民對中國軍事演習的擔憂。

另一份報告則提及,除了中國政府支持的政宣活動之外,也有由中國網民組織的網路騷擾及挑釁活動。