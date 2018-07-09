央廣越南節目慶65歲  新住民：「我的孩子也將透過央廣學母語」

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）財團法人中央廣播電台越南語節目開播以來備受台灣越南新住民歡迎，不僅讓新住民、移工聽眾一解鄉愁，更是海外越南語聽眾認識台灣文化及風俗民情的最佳選擇，今年邁入開播65週年，7月8日在台內舉行慶祝活動，邀請近百位新住民聽眾一起同樂，現場更舉辦越南春卷製作大賽，氣氛融洽。

《中央廣播電台》報導，身為國家廣播電台，中央廣播電台共有13種語言廣播節目，而越南語節目自1953年開播以來，廣受各界好評，許多越南新住民來台因語言文化差異，而惴惴不安，央廣的越南語節目不僅提供他們社會新聞訊息，關乎自身的實用資訊外，透過語言及文字上的間接陪伴更有強烈的安撫作用。

一位來台十多年的越南新住民范氏菊表示，央廣的越南語節目陪伴她度過來台時的不安，也透過收聽央廣的越南語節目學習中文，考上通譯。十多年裡央廣伴著她成長，現在她也有自己的小朋友，未來也將成為央廣的小小聽眾，學習媽媽的語言。

8日的慶祝活動，近百位聽眾齊聚，更有海外聽眾送上65週年慶祝影片，被譽為「越南孫翠鳳」的阮安妮，因戲與丈夫結緣，遠嫁來台，成為歌仔戲團花旦，她在電視劇「花甲男孩轉大人」中飾演越南籍看護工「阿春」，並一同演出改編版「央廣西遊記」。

央廣董事長路平表示，65年不是句點，而是一個小小的逗點，我們還有更精彩的另一個65年，央廣將持續製作更好的節目，服務國內外的越南聽眾。