因愛重生：星女無家可歸變身公司負責人

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）在29歲時，芭美拉‧林(Pamela Lim)進入了人生最黑暗的一段時光。在2004年，她創業的活動企劃公司破產，留下了一筆5萬美元的債務，那時急於還債的她，還誤觸朋友「迅速致富」的投資騙局，債務從5萬飆升到50萬美金，家人不諒解把她趕出門，沒錢沒住所的她，也因此展開了為期8個月的性工作生涯。

《Asia One》報導，為了還清債務的壓力，芭美拉不得不繼續做這個讓她厭惡的工作，期間更不幸被拒戴套客戶強暴得到性病。然而在這黑暗的歲月，她結識了一位男顧客-艾瑞克(Eric)，並且墜入了愛河。

艾瑞克並不在乎芭美拉的過去，他會帶著食物來探望芭美拉甚至是帶她去看醫生。艾瑞克深信他們是天造地設的一對，並且也向芭美拉承諾說，他會永遠陪伴她。因此艾瑞克在她家庭不願接受她時伸出援手，甚至她厭世絕望跳河時及時出現挽救了她的生命。

芭美拉懷下艾瑞克的小孩，艾瑞克向她求婚，他們的婚禮簡單隆重，只有四張桌子，邀請至親好友來祝福。

透過愛的力量，43歲的芭美拉東山再起，如今她獲得先生經濟支持，加上她的貸款，創辦一家數位行銷公司，也成為了一位人生導師跟知名作家，訪問演講邀約不斷。她不但出版了自傳，第二本書也在如火如荼的進行中，而她先生艾瑞克則是一家IT公司的營運經理。雖然他們仍有40萬的債務尚未還清，但她已揮別當年的憂鬱，現在是有著3個孩子的快樂母親。

芭美拉希望藉由分享自己的生命故事，幫助那些世界各地在絕境掙扎的女性，能拾起對生命的希望。