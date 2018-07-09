中美貿易戰可能兩敗俱傷　或是擴及南海與台海　

圖為美國喬治亞州薩凡納港的​台灣「​長榮海運」​貨櫃 (美聯社檔案照片)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國7月6日起對340億美元的中國貨品加徵25%關稅，中國也對同等金額的貨品祭出反制，而美國計畫再對價值160億美元的中國商品清單祭出第二階段關稅制裁，只是時間未定。

中央社報導，美中貿易戰正式開打，但不如想像中煙硝味瀰漫。學者認為，美國總統川普在年底選舉前，必須尋求一定的政治成果，因此這只是第一回合，「中美一定是長期對抗」。

中美貿易戰開打，香港媒體也高度關注，有的憂慮貿易戰可能擴及至其他領域如南海和台海，有的擔心衝擊全球經濟金融。



明報7日發表社評稱，美國的戰略目標是遏制中國崛起，中國則決意實現民族復興。中美貿易戰開打，標誌著兩國對抗白熱化，倘若美國「久攻不下」，未能以經貿手段壓制中國，兩國對抗有可能外溢至其他領域。



中央社引述明報社評指出，川普內閣由鷹派主導，朝野都主張強硬對付中國。一旦美國對中國政策愈走愈偏，加強以外交軍事手段，插手東海、南海乃至台灣問題，為求壓制中國而不惜觸碰北京的紅線，中美確有可能墮入「修昔底德陷阱」。

而所謂「修昔底德陷阱」(Thucydides's trap），是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然會回應這種威脅，這樣一來戰爭變得不可避免。此說法源自古希臘著名歷史學家修昔底德。他認為，當一個崛起的大國與既有的統治霸主競爭時，雙方的關係，多數以戰爭告終。

香港財經權威報章《信報​》在社評指出，中美貿易戰未來極有可能惡化，何時緩和或鳴金收兵，難以估計。



中央社引述該社評表示，貿易戰是沒有贏家的「戰爭」，早已是經濟學界共識。單是當中衍生的不明朗因素，已不斷引發金融市場震盪。貿易戰不但打擊中美以及全球的短期經濟增長，對世界貿易體系更是重大衝擊。



文章指，川普以諸如國家安全之類不成理由的理由，單方面隨便加徵關稅，打擊貿易夥伴，置世界貿易組織的規則於不顧。這將嚴重削弱多邊貿易體系的公信力，助長保護主義抬頭及貿易壁壘增加，讓貿易戰變成常態。這也將令全球經濟增長的基石，受到嚴重破壞。



至於歷史悠久的《​星島日報》社論則指出，中美貿易戰毫無短期罷休跡象，經濟負面消息恐怕還會陸續出現。



社論認為，中美經濟皆有相當實力，而且增長不俗，雙方因而都有雄厚的貿易戰本錢，不會一碰就潰不成軍。雙方都不會輕言罷戰，就算主觀「欲罷」，客觀形勢也「不能」，因為兩強對決，要贏必須硬撼，步步退縮只會輸得更多。

中央社7日另引述台灣「中華經濟研究院」WTO及RTA中心副執行長李淳研判，美國公布清單到7月6日生效這段期間，美中並沒有高層次對話，尤其第一階段的清單並沒有達到美中各自目的。然而川普必須在年底選舉前拿出一定成績，中國北京政府也了解這點。近期應該會看到美中雙方，尋求高層次對話的機會。



李淳認為，雙方也許會透過對話，針對目前的關稅清單做出妥協，但當美國年底選舉結束，川普又會考量其他政治目的而有所動作。長期來看，美中關係一定會演變為長期對抗局面。



此外台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也認同，美中接下來還是會尋求協商機會。因為美國還有更多目的要達成，如減少貿易逆差、「中國製造2025」喊卡等。既然中國目前沒有讓步，美國不可能就此班師回朝。



他也提醒，美中貿易戰不會僅止於此，單就目前500億美元商品，美國不會以此為滿足、中國不會放在眼裡，雙方都明白這個事實。可以預見美國將以「擠牙膏」方式對中國逐步進逼，而在美國有更明確舉動之前，中國則先冷處理，以免一有動作，反而讓川普有理由擴大戰線。

科技報橘引述中國學者金燦榮分析，美國就是意識到關稅戰將導致兩敗俱傷，才會選擇對中興通訊出手。但美國不會在晶片產業上全面開打，因為美國晶片70% 市場都在中國，若美國全面禁止對中國出口晶片，對美國來說也是災難。

金燦榮同時盤點中國在貿易戰的底牌，包括稀土、美債兩張「小王牌」，與打擊美國企業在中國市占率這張「大王牌」。不過金燦榮也說， 除了稀土以外，其他兩張牌若出手，也將損及中國經濟 。

高端晶片製造原料需要稀土。金燦榮說，若中美貿易戰全面開打，中國可以全面禁止出口稀土至美國，這樣一來，缺乏高端晶片的中國產業可能會停滯，但美國同樣面臨將面臨晶片製造原料短缺。

另一張小王牌，則是中國手上的 1.2 兆美國國債。金燦榮說，若中國集中拋售，也會重挫美國經濟。但與稀土相較，中國政府對拋售美債的態度，會比較被動。

金燦榮強調，大王牌不能隨便出手，因為不利中國吸引外資。此外，很多中國民眾的生計，也依附在這些產業上。不過，要是美國繼續對中國加徵關稅，中國就會被迫出手。