工作拖拖拉拉到底腦子想什麼？專家六招教你克服拖延毛病 

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）從古至今，「拖延」一直是個普遍的現象，不少科學家想要了解拖延的成因；瑞典一位醫師近日提出她的見解，以及解決方案。

時代雜誌(TIME)報導，瑞典卡羅林斯卡醫學院的亞歷山大•羅澤塔爾說，「拖延之所以會存在，可能與個人的預期、價值、時間，或是衝動有關。例如，對任務目標或價值不清楚而產生拖延、認為結果不會達到自己的期待、覺得短時間內無法完成任務、 或者你是一個非常衝動的人。」

克服拖延的策略，取決於思考它發生的原因。你可以問自己，有沒有一件事你總是推遲到最後？你傾向於推遲的是什麼？你的思維模式是什麼？當你釐清這些以後，就可以開始思考要怎麼處理它，以下是專家給的建議：

一、因「自覺時間不夠用」而發生的拖延：

許多研究指出，一天當中，某些時段人的生產力特別好，自己找出「最佳生產力」時段，選在這個時間進行你覺得困難的任務，不要拖到或選在精神不濟時進行，否則你只會更不想做。

專家建議，你可以把困難的待辦事項安排在那些你生產力較高的時段執行。

二、艱鉅的任務讓你頭昏腦脹

拖延症的其中一個因素是來自對失敗的害怕。專家建議，你可以把「大」任務細分成一個一個的「子」任務，逐一攻破，自信也隨之建立，這樣有助於提高你的效率。

三、很難做到「延遲享樂」

當人們尚未清楚做某件事情的目的，不知其重要性及對自己的好處，都會導致人們對現有工作興趣缺缺，而不想去碰觸。

專家建議，你可以把長期任務分成許多個子任務，並且在完成一項子任務後做你喜歡的事情以犒賞自己。除此之外，清楚的動機，也可以提高工作的興趣。

四、容易分心

造成我們分心的原因常常來自於「一心多用」，而這會讓你覺得事情沒有完成的一天，也會失去完成任務的滿足感。

專家建議，避免一心多用，並且也可以在執行下一個任務前放鬆自己，稍微休息

五、潛在的心理疾病

拖延的成因有時候是來自於疾病，像是，憂鬱、焦慮、注意力問題。

專家建議，當你發現你有這樣的症狀，請尋求醫療專業人士的協助。

六、遇到瓶頸

即便是最有效率的員工，也會有遇到撞牆期的時候。

專家建議，如果你有愈到這樣的情況，你可以先緩下來睡個覺讓大腦休息、運動、攝取足夠的營養、從事與工作無關的休閒活動。

