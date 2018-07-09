謝淑薇溫網鐵人賽程 單打雙打一天兩戰

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）溫布頓網球錦標賽週日休兵一天後，今天進入第二週賽程。台灣網球一姊謝淑薇的單打將在上午11時30分登場，間隔一場比賽，繼續進行女雙比賽，一日兩戰。



謝淑薇7日在第一球場遭遇大會第一種子、26歲羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep），謝淑薇力拚對手，第三盤逆轉勝，生涯首度闖進溫網第4輪，挺進16強。



謝淑薇今天將迎戰斯洛伐克女將齊布科娃（Dominika Cibulkova），挑戰生涯首張大滿貫單打8強門票。



謝淑薇女單排名世界第48，齊布科娃排名第33，她在前三輪女單賽事都是直落二擊敗對手。第二輪更是擊敗大會第22種子、英國名將康塔（Johanna Konta）。



兩人過去曾2度交手，謝淑薇0勝2敗，不過兩場比賽都是硬地賽。



謝淑薇的女單比賽落幕後，同一球場接著將進行另一場女雙比賽。謝淑薇隨後將再度在同一球場登場，和捷克搭檔哈爾德卡（Lucie Hradecka）進行女雙第三輪比賽，對戰捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）和斯尼科娃（Katerina Siniakova）。



這對捷克女將組合在今年3月的邁阿密網賽曾經對決台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，讓詹家姐妹吞敗，止步於8強。（編輯：紀錦玲）1070709