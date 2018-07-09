2018游牧森林音樂祭10月南投登場　咖啡、音樂、藝術一起走進自然

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）暌違兩年，游牧森林音樂祭回來了，今年，全新戶外咖啡大賽、草原藝術創作、人氣音樂團體現場演唱、品牌風格聚落，也將同步在南投暨南大學登場。

2018 「VOLVO Nomad Festival Taiwan 游牧森林音樂祭」即將在10月13日及14日週末，於南投埔里暨南大學登場，並串聯咖啡、音樂及風格品牌三大主題活動。

主辦單位邀請大家走出城市享受自然，將於曾獲2016世界綠色大學美名的國立暨南國際大學，舉辦三大主題「戶外咖啡比賽」、「音樂響宴」以及「品牌風格聚落」，活動由北歐瑞典車廠VOLVO TAIWAN 冠名贊助、北歐戶外品牌Fjällräven Taiwan (RockLand)及2017德國紅點設計獎得主mojocoffee贊助支持。



游牧森林音樂祭（照片來源：游牧森林音樂祭）

除三大主題活動外，主辦單位邀請天際航空於白天現場表演熱氣球繫留，並視情況可讓民眾搭乘，晚間則有光雕、投影等科技藝術裝置，讓民眾感受暨大校內香楠步道的不同面貌；另外，現場也會架設大型畫布豎立於森林內，並邀請知名塗鴉大師 Creepy Mouse,等十二組藝術家在草原中創作。



（照片來源：游牧森林音樂祭）

戶外咖啡大賽

比賽選手使用自然、簡單有趣的方式製作咖啡，並指定使用器具分為「標準賽」與「創意賽」，冠軍將獲得華航提供的台北往返西雅圖的機票等。本次評審團由各領域專家組成，包含2017 世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策；賽車界2017 年 CHINA GT Aston Martintk車隊 3 分站冠軍-楊孟樵;；2011 年法國世界麵包大賽特別獎-武子靖；有「商業界諾貝爾獎」之稱的霍特獎冠軍團隊-impctccoffee 等共17位評審。



（照片來源：游牧森林音樂祭）

音樂饗宴

現場邀請到高人氣團體「草東沒有派對」與 「滅火器」共同領軍，超過數十組獨立創作歌手及樂團展開馬拉松式接力演唱，向日本知名音樂祭 FUJI ROCK 看齊，打造台灣專屬的音樂盛會。

目前已確定表演樂團也包含Hello Nico、猛虎巧克力、告五人、SAIRU、Staycool等，表演時段為10/13（六）11:00-22:00，10/14（日）10:00-16:00。



現場演出名單（照片來源：游牧森林音樂祭）

品牌風格聚落

品牌聚落將顛覆傳統游牧生活，現場聚集各式特色品牌，共分為 10 區「咖啡聚落」、「文創聚落」、「主題體驗聚落」、「戶外聚落」、「美食聚落」、「寵物聚落」、「表演聚落」、「環境聚落」、「飛行聚落」等。



（照片來源：游牧森林音樂祭）

另外，主視覺邀請到知名插畫家 川貝母 Inca Pan (本名潘昀珈) 創作，其慣以隱喻的方式創作圖像的手法，常發表於報紙副刊，亦受美國《紐約時報》、《華盛頓日報》之邀繪製插畫，而此次票券設計也意外的讓民眾想收藏。

票券種類分為VIP、一般、早鳥及兒童票，價格從3,680元到500元不等。

活動及購票詳情請查詢 游牧森林音樂祭 官網 或 臉書。