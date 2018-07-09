強颱「瑪莉亞」襲台腳步加速　最快下午發海警

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）強颱「瑪莉亞」中心位置今(9)日清晨2點位於北緯21.00度、東經135.10度，也就是在台北東南東方約1460公里海面上。目前以每小時26公里速度向西北西的方向前進，朝台灣北部近海一帶移動。

若此路徑變動不大的話，發布海陸警的機率將會非常高，最快將於今天下午發布海上颱風警報，不排除在10日凌晨至早上，發布陸上颱風警報；預計10日下半天起至11日，將是距離台灣最近的時候，北部風雨較明顯，其他地區也有間歇性風雨，但影響程度待進一步評估，提醒民眾提早做好防颱準備。。

根據氣象局預估，強颱「瑪莉亞」侵襲台灣北部及東北部的機率高達9成以上。(如下圖，資料來源:氣象局官網)

圖片來源:氣象局官網

雖然瑪莉亞尚未直接影響台灣，但今(9)日北部、東半部、恆春半島、西南部及馬祖沿海地區將有長浪發生機率，請民眾特別注意。

《自由》報導，今(9)日在偏東風影響下，東部、東南部及恆春半島依舊有局部短暫陣雨發生，而受到颱風外圍沉降作用影響，大部分地區天氣晴朗炎熱。北部高溫約在35、36度左右，其餘地區亦有33至35度。

今日空氣品質部分，雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部為「普通」等級；宜蘭、花東以及金門、澎湖、馬祖地區為「良好」等級。

另外，今日紫外線預報在全台灣呈現「過量級」和「危險級」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、連江縣的曝曬等級為「過量級」，其餘縣市則全為「危險級」，呼籲民眾外出時需做好防曬，適時補充水分以避免中暑。