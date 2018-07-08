新北首屆台灣國際移工足球賽　印尼及甘比亞聯軍奪冠

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市首次舉辦的2017年國際移工足球賽共吸引11國參賽，並已於去年底完賽，冠軍由印尼及甘比亞聯軍抱走。

2018年世界盃足球賽正如火如荼地在俄羅斯舉行，而根據台灣外籍工作者發展協會報導，新北市政府勞工局已於去年底舉辦國際移工足球賽，希望藉由體育競賽增進新住民彼此交流，參散隊伍包括由越南、印尼、馬來西亞、泰國、日本、甘比亞、馬拉威、台灣、巴西，以及墨西哥等11國的選手參加。

冠亞軍之爭為越南對抗由印尼與甘比亞共組的聯軍，最後越南落敗，由印尼及甘比亞共組的團隊奪得新台幣三萬元獎金及冠軍獎盃。

新北市勞工局表示，市政府注重移工的休閒活動與身心健康，每年皆舉辦越印泰菲四國文化節慶活動，足球賽則為去年首次舉辦。

根據勞工局，第一屆的國際移工足球賽共吸引10組隊伍報名，其中八組晉級決賽。參賽選手不僅來自各國，其工作地點也不限新北市，職業內容橫跨各產業，透過足球將在台灣的各國及各產業新住民集結起來。

勞工局指出，選手中較特別的為一位馬來西亞籍球員，他原是來台學醫的留學生，最後卻因愛上這片土地而選擇在台深耕。

另外，亞軍、季軍及殿軍則皆由越南移工組成的團隊拿下，並分別獲得獎金新台幣1萬5,000元、一萬元，以及8,000元和獎盃。