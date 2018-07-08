桃竹苗好先進！互動體驗科技協助新住民就業

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署和新竹市職訓教育協會在週六（7）舉行的新住民社區交流會上，安排新住民及在地居民藉由體驗VR虛擬實境（Virtual Reality）模擬實際求職情況，希望提升新住民及在地居民就業力。

竹北區康樂社區活動中心展開的新住民與當地居民社區的交流活動上，主辦單位展現VR虛擬實境、AR擴增實境（Augmented Reality）、MR混合實境（Mixed Reality）等互動科技技術，並在科技的協助下模擬面試情形，讓參與者透過互動科技了解就職資訊、提高競爭力。

新竹市職訓教育協會執行長鄔佩儒表示，民眾透過互動科技體驗，了解職業資訊及虛擬面試等內容，有助於提升面試前就業準備力，並能知己、知彼，順利進入就業市場。

據了解，桃竹苗分署於2014年在新竹就業中心設立全國第一座賈桃樂學習主題館，主要取自台語諧音「呷頭路」，有受僱於人工作之意。主題館運用科技互動體驗結合就業諮詢服務，並由專人協助民眾自我學習、增強競爭力。

桃竹苗分署訓練推廣科長馮文港表示，賈桃樂學習主題館內的虛擬職場體驗設施、專業諮詢服務，以及模擬面試等各項服務，皆為免費，除一般民眾外，也針對國中小、高中職與大專院校團體預約參訪，每次滿30人還能申請免費接駁車。