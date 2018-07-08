宜蘭冬山老屋活化　新住民姐妹入厝

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導） 宜蘭縣冬山鄉公所廣邀文創業者進駐的「老屋活化」活動，首件媒合成功的案例為各國新住民共同經營的「IBU廚房x冬瓜山書店」，並已於週五（6）開幕。

由於宜蘭縣冬山鄉的老街巷弄間，存在不少屋齡約40至50年間的閒置建築，因此自去（2017）年底，冬山鄉公所便推出空間重新再利用的老屋活化計劃，希望藉由特色飲食與文化產業，為社區帶入新生命力，鄉公所並提供進駐業者最高一個月新台幣5,000元的租金補助，希望藉此提高廠商進駐並推動地方發展的意願。

成功媒合的首例，便是由冬山鄉在地新住民與陽明大學衛生福利研究所師生共同發起的「IBU廚房x冬瓜山書店」，結合了東南亞特色餐飲和只借不賣的二手書店，經營特色餐飲藝文空間，並已於周五正式開幕。

鄉公所表示，「IBU廚房x冬瓜山書店」團隊夥伴包括冬山鄉在地的新住民姊妹們，以及關注移民、移工議題的大學教師和學生，書店的經營方式將結合「東南亞特色餐飲」和「只借不賣」的二手書店，定期舉辦周六午後講座或東南亞美食DIY活動，並計劃於9月後推出東南亞語言系列課程。

鄉公所指出，「IBU廚房x冬瓜山書店」初期的餐飲經營主要由印尼新住民黃燕妮負責，越南新住民阮細正、菲律賓新住民夏汀娜共同協助，加上一群廚藝精湛的新住民姊妹支援，未來則將規畫「東南亞之夜」，邀請不同國家的新住民姊妹駐店掌廚。