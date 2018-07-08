新住民之女考上成大外文　感謝助學人無私愛心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）自幼生長在貧寒家庭的越南新住民之女陳莊媚，於今（2018）年錄取成功大學外國語文學系，其優異成績與亮眼表現源自於助學人的一路幫助。

順利考取成大外文系的陳莊媚表示，父親在他七歲時便中風不良於行，生活起居皆仰賴越南籍母親悉心照料，母親還為維持家計而擔任看護；未料父親又於四年前遭診斷罹患胃癌，必須待在養護中心治療。

家庭狀況雖然嚴峻，但陳莊媚在家扶基金會的協助下，仍得以安心上學。考取成大後，母親雖然開心，但也曾擔心可能不起負擔不起學費，所幸，家扶推動的助學希望工程提供了陳莊媚獎學金，讓他能夠繼續升學。

對此。陳莊媚表示，自己將秉持著沒有不可能、不輕言放棄的信念繼續求學，並期望學成後能效仿助學人的精神，讓無私的愛傳承下去。

陳莊媚於週五（6）的北台南家扶助學義賣啟動列車上，連同與會捐贈義賣品的聯鴻興業有限公司負責人林永智、林靜慧伉儷，共同呼籲國人，踴躍協助家扶學子的義賣活動，為短缺的助學金經費盡一份心力。

義賣活動將於7月9日至10日，在台南室白河、新營、學甲、佳里、善化中山路、歸仁及永康郵局展開，現場義賣品包含燦坤提供的不鏽鋼電鍋、電烤箱、果汁機等共100件家電用品。

北台南家扶主任莊淑惠表示，自1990年起開始推動的助學希望工程，29年來已陸續幫助超過五萬人次以上的兒少順利升學，本學期估計將有530位高中職大專生與630名中小學生提出申請。然而，預估高達新台幣770萬元的助學金，籌募實為不易，目前尚有約210萬元的缺口。