去汙名化  公共圖書館有責敞開大門迎接街友

街友在公共圖書館裡專注閱讀書籍。

Frank Bunnell陶醉在《哲學入門》的世界裡；Rebecca Rorrer花5個小時閱讀完一本324頁的小說《如果不能擁有你》；Langston Sylvester正在研究《非裔美國人年鑑》；Edward Rideau視力不好，仍將雙眼湊近細讀《加州法規的修訂》……一張張街友在圖書館閱讀的影像畫面，出自美國攝影師弗里茨·霍夫曼（Fritz Hoffmann），拍攝公共圖書館裡無家可歸者的系列作品。他說，圖書館不只是許多街友遮風避雨的避難所，更是心靈安頓之處。

鏡頭拉回台灣的新北市立圖書館三重分館，同樣可看見街友在角落閱讀書籍、參與影片賞析活動的身影，閱報區更是經常出現他們翻閱報紙的畫面。

街友和一般民眾一樣 享有圖書館使用權利

只是，大眾對街友大多存在於懶惰、邋遢、遊手好閒等刻板觀感，甚至有些人會希望將他們驅趕出圖書館。台灣芒草心慈善協會（以下簡稱芒協）社工巫馥彤認為，一般人會對街友心生畏懼或多有揣測，主要是對於他們不理解所導致。因此，新北市圖三重分館主任胡東宏點出，在談這個議題前，必須先定義街友的角色，這個稱呼雖然是在街頭、公共場所棲宿，無家可歸者的統稱，但仍要與當中不事生產、破壞秩序的無賴做區分，才不會汙名化街友。

台中市政府社會局長呂建德認為，協助街友的第一件事就是用包容和尊重的態度面對他們，公共圖書館可以協助社會大眾，以正確的態度和街友互動。他指出，政府的基礎設施是為全民而設，以德國柏林為例，在歌劇院或音樂廳都會保留位置給有興趣聆賞的街友；同樣的，街友進入圖書館只要沒有大聲喧嘩影響他人，保持公共場所應有的基本禮儀，街友也和一般民眾一樣都有權利使用國家提供的公共服務。

當有民眾投訴，希望將街友驅趕出圖書館時，胡東宏總會規勸，除非街友違反公共圖書館政策，對他人造成傷害性的影響或違法行為，否則不能因身分地位等偏見驅逐他們；圖書館的平等權適用於每位使用者，街友同樣享有圖書館使用權利。經過解釋說明後，一般民眾多能理解，給予善意的回應。他期盼，未來圖書館裡不存在街友，不是因為將他們驅離，而是透過圖書館的角色、功能，協助街友脫離街頭生涯，重新回到社會上。

提供工作機會 脫離流浪生活

就公共圖書館肩負的使命來說，在提供閱讀資源之外，還可以藉由哪些方式幫助街友重返社會？透過以下經驗，可作為台灣公共圖書館未來提供街友服務參考借鏡的學習案例。

巫馥彤指出，其實將近8成的街友都有工作，只是他們的平均收入不多，大概只有5,000元左右，這些錢根本不夠用來支付房租、飲食和交通費用等基本開銷，所以才會被迫成為街友；但他們其實是有工作、有勞動力的一群人，如果有好的中介單位可以提供比較友善和彈性的服務機會，也可以使街友成為服務他人的人。好比萬華的社福中心就曾經和里長合作，聘用街友來從事清掃道路的工作，讓他們在從事社區服務的時候，也能增加一些基本收入，並扭轉他人對於街友好吃懶做的刻板印象。如果，公共圖書館要招募志工，不管是義務性質或有經費補助津貼都可以嘗試給街友一個機會，讓他們多一些社會參與，多認識一些朋友，也能夠幫助他們早日重返居家生活。

像是美國舊金山的公共圖書館，就請來社會心理學家Leah Esguerra，透過一項計畫的執行，讓街友在圖書館做一些簡單的工作，像是維持圖書館的整潔與運作，適合的街友也會因此得到在圖書館工作的機會。

「街遊Hidden Taipei」培育有流浪經驗的導覽員，帶領遊客探索台北不為人知之處。（林璟瑋提供）

以街友生命經驗 翻轉社會刻板印象

芒協發現，有些人對於街友議題感興趣，想伸出援手但是不敢直接和他們接觸或開啟話題，因此芒協認為，讓街友訴說自己的生命經驗，才是反映社會真實的另一面，是翻轉社會刻板印象最有效的途徑。於是將這兩方面的需求連結起來，創動了「流浪生活體驗營」、「街遊Hidden Taipei」和「真人圖書館」，這是三種以「街友老師」為主體，分享另類生命故事，而時間長短不一的知性活動。

在這些生命互動的過程中，街友老師不只是在講述自己的人生故事，也是在重新整理和省思自己的人生，他們感覺自己的故事被聆聽、走過的足跡被看見，從而發現生命是有價值、有意義的。不僅如此，活動的收入也會成為街友另一項收入來源，幫助他們更為自主的生活。

資源相互連結 缺一不可

為翻轉大眾對街友的刻板印象、培植再生能力，台中市社會局為不同樣態的街友量身打造了多元化協助方案，培養他們成為城市導覽員、開設培力商店等，讓街友有能力「服務」他人，並可以自立穩定生活，甚至帶著民眾「閱讀」城市不為人知的另一面。呂建德表示，在當中，社會局扮演了統合資源的平台角色，提供街友資源連結和協助，公共圖書館同樣也是為街友張開社會安全網的重要一員。他希望，將來能有更多愛心民眾或團體願意與政府攜手合作，不論是一份短期社區工作或就業機會，能以公私合作方式，讓有心振作、自立自強的街友，感受這份接納與包容，因而增進自我能量，努力用實際行動，提升自己對未來生活的期待，成功脫離遊盪的流浪生涯。

胡東宏表示，只要適於公共圖書館的服務，館方都樂意跨界合作，助街友重返社會。當初，他在得知要到新北市圖三重分館擔任主任時，特地去進修社會工作課程，就是希望以更合理、更溫和、更有效率的方式，協助將街友拉回正常生活。

台中市社會局長呂建德（左）盼藉由培力商店的設立，提供街友更多工作機會，並拉近與民眾的距離。(台中市社會局提供）

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