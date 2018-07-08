美國狠遭打臉！北韓：去核會談令人遺憾

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國國務卿龐皮歐週六結束平壤行，搭機離去前宣稱本次去核會談成果豐碩，沒想到他前腳才踏出北韓國門，不消幾小時，立刻遭北韓潑冷水，指美方態度「令人遺憾」。

北韓外交部一名不具名的發言人發表聲明，指美國違背川金會精神，針對「全面、可驗證、不可逆的去核化進程」作出片面、「搶匪般」（robber-like）的要求。

據北韓官媒朝中社報導，該名發言人在聲明中表示，「我們期盼美方會提出具建設性的措施，在川金會基礎上建立互信。我們也考慮採取互惠行動。然而，在雙方首次高層會談中，美國的態度與立場無疑令人遺憾。我們的企盼顯然太天真，甚至稱得上愚蠢。」

發言人提到，在會談中北韓提議對韓戰作出正式終戰宣言，也願討論關閉一處飛彈引擎試驗場事宜，顯示朝方願釋出誠意，停止製造洲際導彈。然而，美國卻提出一連串「條件與藉口」，推遲終戰宣言。

不過，耐人尋味的是，儘管北韓官方大肆抨擊龐皮歐，卻刻意避免批評川普，「我們全心全意維持對川普總統的信任」，但華府切勿讓「逆風拂了領導人的心意」。

眼看美朝雙方12日就要在兩韓邊界再就去核化進行工作會議，這齣戲要如何收場，實在讓人霧裡看花。

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