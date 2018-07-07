國際數學競賽臺灣學生傳捷報　奪8金11銀7銅5佳作

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）我國赴保加利亞參加國際青少年數學賽競賽的選手傳出捷報！在28個國家、588名數學高手中，臺灣選手囊獲8金、11銀、7銅，以及5佳作的成績，在所有參賽國家中選手中名列前茅。

根據九章數學教育基金會今（7）日發布的新聞稿，今年由九章數學教育基金會董事長孫文先與高雄師範大學數學系榮譽教授柳賢領軍，帶領臺灣國中小代表隊前往保加利亞參加國際數學競賽（Bulgaria International Mathematics Competition）。

基金會表示，選手們經歷近30小時的旅程，抵達東歐保加利亞的布爾加斯市參賽。

基金會指出，競賽期間，主辦單位對我國代表隊皆非常友善，且在開、閉幕典禮時，我國國旗也未遭阻擋，能順利地進入會場。

基金會表示，這次臺灣選派中學組16名、小學組16名選手參賽。在國中組個人組中，獲得三面金牌、七面銀牌、四面銅牌、兩件佳作的好成績；在國中隊際賽方面，則拿下一冠軍與二季軍。

國小組的成績也不遑多讓，基金會指出，我國選手在個人賽中奪得三金牌、一銀牌、二銅牌，以及三項佳作，隊際賽則拿下二項亞軍與一季軍。

基金會表示，國際數學競賽是歷史悠久的國際青少年數學賽事，每年由不同的國家與城市輪流主辦，並由兩項國際數學競賽合併組成，包括青少年數學國際城市邀請賽（Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition）和國際小學數學競賽（Elementary Mathematics International Contest）。

基金會提及，除了數學競試外，該比賽也同時舉辦數學益智競技、文化之夜，以及文化參訪等活動，為不同文化生活背景的青少年建立一個國際文化的交流平臺。

基金會表示，今年我國的選手開場以英文介紹臺灣，播放背景影片介紹臺灣風土民情及特色景點，甚至還表演傳統舞獅，贏得眾人起立喝采及熱烈掌聲。