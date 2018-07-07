雲林新住民福音！免費親子技藝研習班

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雲林縣政府於7月5日至24日舉辦「新住民暑期親子技藝活動研習班」，內容針對新住民生活需要，共計36個小時，課程種類豐富且免費，其上課時數可供辦理歸化國籍使用。

透過新住民發展基金補助的雲林縣政府，為了替新住民營造友善生活環境、提升適應台灣社會的能力及經濟能力，自7月5日至24日假雲林縣兒童福利服務中心舉辦「107年度新住民暑期親子技藝活動研習班」。

課程內容多元，全程免費，共36個小時，課程包含技藝教學、基本權益、語文教學、醫療保健輔導等，另外，新住民也可透過參加技藝活動研習班取得上課時數證明，供辦理歸化國籍時使用。



縣長李進勇表示，為增加新住民藝能學習機會，透過所學得一技之長來改善家庭經濟能力，並提升家庭生活內涵與品質，增加未來就業機會，縣府努力營造新住民友善生活環境，讓居住在雲林縣新住民朋友們能夠「既來之則安之」，齊力締造「幸福雲林」願景。



民政處長程源宏指出，透過社區參與和公益服務工作，盼新住民與國人在共築美滿的家庭中，亦能受到社區民眾肯定與支持，讓雲林成為新住民第二故鄉。縣府辦理技藝活動研習班，讓新住民可以融入其原國籍文化、圖騰或特殊材料，來製作屬於新住民本身拼布作品，配合行銷策略得以改善新住民經濟生活。