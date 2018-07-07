南投工藝展 日本犀牛漆器價值600萬日圓

（台灣英文新聞 / 藝文組 綜合報導）南投工藝特展今（7）日登場，除了本土竹藝、陶藝等工藝外，日本輪島塗漆器「彥十蒔繪」難得借展至南投，一組犀牛與賽錢箱漆器特別吸睛，收藏價值高達600萬日圓。

中央社報導，配合南投國際工藝節，南投工藝特展7月7日至8月1日在南投縣文化局地下一樓展覽室開展，作品多元，涵括陶藝、竹藝、漆藝、原住民工藝、石雕、染織等300多件。

特別受矚目的是，「彥十蒔繪」總監若宮隆志特地帶來一組犀牛與賽錢箱漆器，外表極似青銅器的犀牛，技法細膩，常讓民眾誤以為是青銅器。這組作品已被行家收藏，價值高達600萬日圓，相當於168萬台幣。

據報導，參展日本大師包括輪島塗彥十蒔繪、川連塗壽次郎工房，高木晃、松井圭太郎、松田環、中靜志帆、高宮洋子等

高宮洋子表示，日本漆藝有諸多技法，漆藝家喜歡鑽研一種技法，而台灣漆藝作品則以綜合技法為主，漆畫比例也高。本次借展南投的日本漆器，分為傳統工藝與近代造型兩大類，傳統工藝是技法之延續，近代造型則呈現年輕作家的創作理念。



漆道坊負責人梁晊瑋表示，台灣漆藝雖發展較慢，卻受惠於島國特性，融合了日本技法、韓國的貝殼貼附、越南的蛋殼鑲嵌等，在多元文化薰陶之下，發展出台灣獨有特色。

