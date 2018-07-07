返鄉潮恐染登革熱   桃園提供新住民免費防蚊液

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）暑期為旅遊旺季，也是新住民返鄉探親的季節，為預防新住民返鄉時感染登革熱，桃園市政府衛生局舉辦衛教記者會，特別邀請東南亞新住民參加，同時採買700瓶防蚊液，供四大新住民相關機構使用。

時值國人外出旅遊及新住民返鄉潮，同時亦為登革熱流行高峰期。衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，近年來，登革熱的傳播主要透過民眾赴外地旅遊或新住民朋友返鄉探親時，經蚊蟲叮咬而引入。衛生局說明，本(107)年截至6月30日止，桃園市共計有8名登革熱確診個案。經疫調後發現，8例皆為東南亞移入之境外感染個案，其中有因工作來臺及返鄉探親之外籍人士，亦有常駐東南亞工作之本國籍民眾。

桃園市政府衛生局為了拒登革熱於境外，已於7月4日舉辦衛教宣導記者會，並邀請東南亞新住民參與，記者會上藉由話劇演出，教導市民及新住民在外時如何做好防範措施，避免被蚊蟲叮咬。

同時，衛生局透過採買700瓶防蚊液，放置於桃園市台灣新住民關懷協會、新移民女性關懷協會、珍愛家園新移民家庭服務中心及新住民學習中心等4個據點，提供居住於本市之東南亞新住民、僑民朋友及親屬返鄉探親時使用，共同防範登革熱入境。

若有相關問題，可撥打1922或衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。