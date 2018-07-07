WHO：肥胖是一種慢性疾病 減重5%即可降低罹病風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）肥胖在全球已是日益嚴重的健康問題，世界衛生組織更發出警告「肥胖是一種慢性疾病」；而在國內根據2017年十大死因調查結果，7項就與肥胖有關，呼籲民眾重視肥胖對健康的危害，減重以調整生活最重要。

國際上常用身體質量指數(body mass index，BMI)或腰圍來作為評估肥胖的指標。在國內當BMI≧24為過重，≧27是輕度肥胖，＞30是中度肥胖，在35以上就屬重度肥胖了。

肥胖是因為熱量攝取過多、消耗太少，導致熱量累積，以脂肪的形式堆積在體內，形成肥胖。除遺傳外，主要受到致胖環境及生活型態因素的影響。

研究證實，當肥胖者減少5%以上體重(如成人90公斤，減少5公斤)，就可以為健康帶來許多益處，高血壓、糖尿病等與肥胖相關疾病將可改善。

一、調整飲食及運動生活：

透過調整生活來修正，飲食控制和增加身體活動是減重的核心原則。此方式1年約可減重3-5%，以90公斤為例，大約3-5公斤。

(1)健康吃：三多三少-多喝白開水、多吃蔬果、多全穀雜糧、少油、少鹽、少糖。每天減少攝取300-500大卡熱量，且增加體能活動多消耗200大卡，就可以每週減重約0.5公斤。但每日攝取熱量不可低於1200大卡。

(2)快樂動：每次至少10分鐘、每週累積150分鐘中等強度身體活動，僅能維持體位及基本體能，如果要達到減重或提升體能的效果，須有300分鐘以上中等強度身體活動，若能加入高強度有氧運動或高低強度間歇運動，更容易達到減重及健康促進的效果。

此外，還要至少二天的大肌肉群肌力運動，不但可增加肌肉量，更可增加胰島素敏感度，降低代謝症候群罹病風險。

(3)天天量體重：可隨時提醒自己維持健康的體重。

二、維持調整飲食及運動生活，依醫師建議加上套裝減重計畫：

在專業人員協助包括醫師、運動指導員、營養師等，根據個人狀況，規劃與設計個別化的運動處方與低熱量飲食。此方式1年約可減重5-10%，以90公斤為例，大約5-9公斤。

三、維持調整飲食及運動生活，依醫師建議加上藥物輔助治療：

如醫師建議加上藥物輔助治療，經醫師開立處方的藥物只有輔助治療的效果，仍須同時進行生活調整或套裝減重計畫減重。此方式1年約可減重5-11%，以90公斤為例，大約5-10公斤。