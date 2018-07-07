科索沃國際影展臺灣專題　回顧國家百年社會與政治面貌

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）關注巴爾幹半島地區人權、社會運動，以及國家獨立議題的科索沃國際影展（DokuFest）將於8月3日至11日在科索沃南方城市普里茲倫舉行，特別的是，今年影展將推出臺灣專題，回顧臺灣過去百年來的歷史更迭與政治發展，這也是科索沃國際影展自2002年成立以來，首次製作亞洲國家專題。

此次「國家的誕生：聚焦臺灣」（Birth of a Nation: Focus on Taiwan）專題由科索沃國際影展與臺灣國家電影中心合作，由國影中心紀錄片組組長林木材與科索沃影展主席Veton Nurkollari共同規劃，推出四個單元、23部影片，片單橫跨近百年臺灣歷史，從日治時期到2014年由學生領軍的太陽花學運，同時囊括國際知名及近年的新銳導演作品。

林木材表示，這個引發思考的專題命名，反映科索沃國際影展鼓勵關於國家獨立、主權、人權，以及社會運動討論的宗旨，也呼應了影展今年的主題「回響」（Reflection）。

林木材指出，由於國家獨立和國際認同，對科索沃及臺灣兩國來說都是重要的難題，關於臺灣近期歷史及政治發展的電影，勢必會引發科索沃影展參與者的高度興趣。

國影中心表示，此次專題將目光放在與臺灣人民相關的議題，藉此向科索沃觀眾介紹臺灣歷史及政治發展重要事件。例如第一部分「國家的自傳」，呈現組成臺灣不同族群的社會群像，將放映包括近期完成數位修復的《劉必稼》（1967），黑白紀錄片寫實且有力量地描繪出戰後從中國來到臺灣的老兵日常生活。

國影中心續指，另一單元「國家的記憶」，將以電影主人翁的視野反映過去，其中侯孝賢的作品《童年往事》（1985），便將呈現戰後鬱悶難受的社會氛圍中，世代間的衝突、青少年長大成熟的故事。

第三部分「國家的悖論」，則探討當局政權非但無法保護人民，反而對人民過當地制裁，其中包含綠色小組以影像做為抗爭，為臺灣民主化過程留下不可或缺的一頁。

最後，在「國家的時間／時代」一單元中，透過經典臺灣劇情片及紀錄片中的時代肖像，讓觀眾融入臺灣人的世界。其中，已故導演楊德昌的代表作《一一》（2000），即是在這個史無前例的臺灣專題中，對於熱愛電影的觀眾而言不容錯過的大師之作。

國影中心表示，每年夏天在科索沃中世紀城市普里茲倫展開的科索沃國際影展，深受當地及與國際觀眾歡迎，每年吸引超過1萬5,000人參加。

今年臺灣專題除了有紀錄片、實驗電影與劇情片的放映之外，電影《非戰之戰》導演，同時也是紀實攝影大師張乾琦預計將受邀參與本次影展放映及相關交流活動。