日本豪雨成災 已知4死1重傷6失蹤

日本受到梅雨鋒面滯留的影響，多處觀測到記錄性的大雨。自從今年第7號颱風巴比侖接近九州後，至今已知全日本有4人死亡、1人重傷、6人失蹤。



日本總務省消防廳6日晚間9時50分統計指出，兵庫縣、福岡縣等地受輕重傷者共43人。西日本的新幹線、JR鐵路、主要的私鐵6日很多區間停駛。



日本「朝日新聞」報導，5、6日因梅雨鋒面滯留，降下記錄性大雨。自從今年第7號颱風巴比侖接近九州之後，已知有4人死亡、1人重傷、6人下落不明。



西日本多條河川氾濫，陸續傳出土石崩落的消息，交通網整天呈現無法順利出車的混亂狀況。



日本氣象廳6日表示，已對福岡、佐賀、長崎、廣島、岡山、鳥取、兵庫、京都府這8府縣發出「大雨特別警報」，呼籲民眾做最大級的警戒。



豪雨成災的訊息錯綜，日本共同社6日晚間報導，在已發出大雨特別警報的廣島縣，6日下午多處發生土石坍塌情況。東廣島市有10人遭活埋，其中1人沒事，但其餘9人還不知是否平安。



在廣島市安佐北區、廣島縣坂町，警消單位也接獲通報得知，有多人受災，警消單位正急著釐清情況。



廣島縣知事湯崎英彥6日已向陸上自衛隊請求派員協助救災。



東廣島市表示，有多處建築物倒塌、道路下陷、毀損，多處發生土石崩落的情況。