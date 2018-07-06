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上市櫃公司員工平均薪資　明年6月底前全都露

自108年起，將於每年6月底前，採全部揭露，但不排名次的方式，於公開資訊觀測站，公布所有上市櫃公司的員工薪資資訊。

By 財經組,台灣英文新聞－編輯
2018/07/06 20:58

中央社檔案照片

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）金管會今（6）日宣布，自明(2019)年起，將在每年6月底前，全面公布上市櫃公司不含董事的員工平均薪資，以及非經理人全時員工的平均薪資費用。

中央社報導，金融監督管理委員會主委顧立雄，5月曾在立法院財政委員會表示，明年6月底將公布低薪的上市櫃公司名單，另外並研議是否要全面公布上市櫃公司的員工平均薪資。

金管會今天表示，因員工薪資費用及員工人數，屬於財務報告所記載的公開資訊。自108年起，將於每年6月底前，採全部揭露，但不排名次的方式，於公開資訊觀測站，公布所有上市櫃公司的員工薪資資訊。

據金管會規劃，明年6月底前，將全面揭露上市櫃公司不含董事的員工平均薪資，以及非經理人全時員工的平均薪資費用。

其中，不含董事的員工平均薪資，將包含前一年度全部員工平均福利費用、平均薪資費用、公司每股盈餘（EPS）及其同產業的公司平均數。

至於非經理人的全時員工資訊，將以三項薪資與公司獲利是否不相當，作為篩選標準標示，這三項指標分別為:

一、非經理人全時員工平均薪資未達50萬元；

二、EPS高於同業平均數，惟非經理人全時員工薪資平均數，低於同業水準；

三、公司EPS較前一年度成長，惟非經理人全時員工薪資平均數衰退者。

同時，金管會也表示，自109年6月起，將增加揭露所有上市櫃公司，前一年度非經理人全時員工中位數資訊，讓外界了解大多數員工實際的薪資水準。
金管會
顧立雄
平均薪資
非經理人
員工

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