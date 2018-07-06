曾在墾丁海邊親手賣唱片　陳綺貞將舉辦20周年演唱會

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）歌手陳綺貞出道20年，雖然現在面對媒體時心態較輕鬆，但仍不把自己當藝人看。她今(6)日在記者會上難得盛裝亮相，還反問記者：「我有在演藝圈嗎？」

那個當初在墾丁海邊親手一張一張賣出自己唱片的陳綺貞，並沒有變。作風平民的她，甚至連看張學友演唱會的票，都自己搶票，不透過公司拿公關票。



中央社報導，陳綺貞明年將舉辦20週年演唱會「漫漫長夜」，多年來她始終對媒體感到害羞、緊張，唯獨拿起吉他、唱歌給台下觀眾聽的時候，才能感到自在。



提到20年來的創作生涯，她感受到自己的變與不變。變的是面對陌生環境更能放鬆，還在社群網站IG開帳號與粉絲互動；不變的是對創作及專輯製作上的龜毛，她也順道預告，「今年底會有新專輯。」



記者會上不少歌手也透過VCR傳來祝賀，歌手伍佰表示，他和陳綺貞在內心、外表上有著兩極的差異，「她外在安靜、內心狂野，我外在狂野、內心安靜。」

導演陳可辛也是陳綺貞的粉絲，「聽她的歌，就像是有人在你耳邊輕聲說話。」



20週年演唱會，陳綺貞也為學生推出佛心價，最低票價只賣新台幣380元。她想起大學時期，曾有一次到郵局領完100元，最後戶頭只剩下25元的光景，「我能體會學生經濟拮据的心情。」



演唱會「漫漫長夜」出自第一張專輯的最後一首歌名，她輕柔地說，「希望能召喚最初在天橋上、春吶、地下道、校園、地下道等地方，一起陪伴我演唱的朋友們。」



出道20年，至今只發行6張專輯，平均一張專輯籌備3、4年，到現在陳綺貞還不覺得自己是藝人。有記者也關心她現在有了IG帳號，會不會有一天就公開放閃、宣佈結婚消息？陳綺貞依然輕柔地說，「放閃很難，到現在還沒辦法自拍。」



陳綺貞20週年「漫漫長夜」演唱會2019年1月11日、12日在台北小巨蛋舉行，7月14日晚上9時全面啟售。

中央社