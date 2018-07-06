研究：媽媽的日常習慣決定了孩子的胖瘦

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據哈佛研究發現，媽媽若擁有良好的日常習慣，孩子日後肥胖率可減少5成以上。該研究發表於《英國醫學期刊》（British Medical Journal）。

該研究的主要研究員─哈佛醫學院助理教授Qi Sun表示，他們檢視了2份美國的研究，研究對象包含了1萬7千名媽媽和其子女。結果發現，媽媽的5個健康指標與孩子的肥胖率息息相關，依序為：BMI值、不抽菸、運動、適量飲酒和飲食習慣。

比起BMI值過重或過輕的媽媽，BMI值介於18到25的媽媽，其子女肥胖率減少了56%；若媽媽5大健康指標皆符合標準，其子女的肥胖率大幅降低75%。

除了遺傳基因外，身教也是一個很大的因素，好比說：媽媽若有運動習慣，較能帶領及培養小孩的運動習慣；而不抽菸的媽媽也會教導小孩香菸對健康的危害，讓他們從小遠離菸害。

值得注意的是，媽媽若有抑鬱症會影響小孩的身心靈的發展，而適當的飲酒可以降低抑鬱的風險，因此有小酌習慣的媽媽反而有益小孩的健康發展。

研究人員表示，雖然目前沒有研究是針對爸爸健康對小孩的影響，但助理教授Qi Sun相信，雙親若皆擁有良好健康習慣和狀態，勢必會對小孩有正面的影響。