【暑假好去處】到「台北智慧城」　看見「好市」發生！

臺北智慧城市Smart Taipei LOGO 展現「開放」、「敞開大門，勇於創新」意象。(圖片來源: 台北資訊局)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導） 台北市政府資訊局與台北智慧城市專案辦公室，自7月3日起至7月30日，在市政大樓1樓大廳舉辦「台北智慧城，讓好市發生」展覽。

此展覽藉由時間之河的設計概念，並與台北花卉公司合作，展示台北市打造智慧城市的歷程，以及與智慧應用相關之市民服務。

本次展覽主視覺從孩童角度切入，透過日常視野所接觸到的物件，構築出對於未來城市的想像。展覽將積木和科技藍圖銜接，塑造孩童眼裡的台北智慧城情景，強調智慧城市發展不僅是為下一代創造更美好的生活環境，也期望培養勇於創新、不怕失敗的態度，用開放的心面對未來的挑戰。

時間之河牆面。(圖片來源: 台北資訊局)

資訊局表示，「台北智慧城」自2000年開始醞釀，從佈建基礎網路建設開始，隨著科技創新與演進，一步步發展出食、醫、住、行、育、樂各種與市民生活日常相關的服務。至今每一天，仍持續朝著成為世界宜居城市的目標邁進。

身為台灣智慧城市的開端，台北市在2016年開放整個城市成為一座生活實驗室，匯集各種關於教育、醫療、運輸、居住、金融等創新想法，讓科技應用在城市中進行概念驗證。北市府也將之當作一個平台，不斷積極創新，樂於嘗試各種可能性。

展出期間現場還安排每週一、三、五下午3時30分至4時的定時導覽活動，另有描繪心中對台北智慧城想像之展板，歡迎民眾前來參觀。

參加者只要留言寫下你心目中的「台北智慧城」，即可獲贈精美小禮物乙枚。

民眾可寫下心中對於「台北智慧城」的想像。(圖片來源: 台北資訊局)

現場還有台北花卉產銷股份有限公司提供的美麗花卉，並將延伸至2018智慧生活軟體應用展-「台北主題館」內，呈現台北智慧城花意盎然、與生機無限。

主辦單位歡迎民眾前來拍照打卡，讓市政大樓、台北主題館成為今夏另類臉書、IG打卡新熱點。

※「台北智慧城－讓好市發生」展覽資訊

時間：7月3日至7月30日

地點：市府一樓大廳

導覽活動：每週一、三、五 下午3時30分 至 下午4時