日本冠軍和牛新竹豐邑喜來登吃得到

日本九州得天獨厚天然環境與四季分明的氣候，造就「九州和牛」 肉之藝術品，肉質細嫩、大理石油花均勻的食材特性，其中「 宮崎牛」更於2007、2012、2017連續三屆在每五年舉辦 一次的「日本全國和牛能力共進會大賽」拿下冠軍。 新竹豐邑喜來登「邀月亭鐵板料理」特別引進「宮崎牛」， 並結合日本九州「鹿兒島」出產頂級和牛，自7月10日起至8月3 1日推出「日本和牛 極致饗宴」鐵板料理套餐，集結九州和牛各部位， 打造藝術品等級的鐵板饗宴。

日本和牛的油花比澳洲或美國和牛分布更明顯，而被稱為「霜降」 的脂肪融點較低，入口即化的口感試過便令人難以忘懷， 其中被日本人視為和牛之首的宮崎牛，更是連續三屆在「 日本全國和牛能力共進會大賽」中獲得最高殊榮， 而宮崎牛在日本最受當地喜愛的烹調方式，就是鐵板燒。本次「 日本九州和牛」套餐包含開胃前菜「主廚麵包佐風味奶油醬」、「 炙鮪魚和風野菜鮮蔬沙拉」， 將鮪魚微煎後搭配鮮脆生蔬呈現清爽不油膩的前菜沙拉。

「 鹿兒島和牛肩小排日式紙火鍋」， 以昆布及柴魚熬煮自然清甜的日式高湯，搭配當季菜盤一起入鍋， 更能提出湯底的鮮甜美味， 將油花與筋肉比例合宜的鹿兒島和牛肩小排片切成肉片， 涮燙肉片的同時藉由紙火鍋吸附油脂的特性， 輕鬆涮煮出柔嫩不油膩的和牛肉片，再依個人喜好沾取微酸果香的「 水果醋醬」或香醇濃郁「胡麻醬」， 一次品嚐兩種不同食感的風味沾料。

套餐除了結合九州和牛， 另有時令海鮮「鐵板悶煎赤石斑」，透過鐵板熱煎整尾赤石斑， 加上鹽巴及胡椒簡單調味，展現魚肉天然甘甜、細膩肉質； 套餐進入主餐之前，以清爽酸甜「青檸芭樂雪寶」，轉換前菜餘味， 酸香檸檬搭配甜潤芭樂的雪寶冰沙，爽口解膩、清新開胃。

主餐分為兩套和牛料理二擇一，主餐和牛皆選用A5等級、BMS霜 降度達10以上頂級九州和牛， 結合九州不同產地與和牛各部位的食材特性， 創作極致鮮與嫩的和牛主餐，除了享用九州和牛的誘人原味， 另搭配和牛創意料理，打造豐富的新食感體驗；A套餐內含肉質細膩 柔嫩「日本鹿兒島和牛菲力」及「日本宮崎和牛紐約克佐南法燉蔬」 ，將番茄與櫛瓜於鐵板清炒後拌入新鮮番茄醬汁燉煮， 收汁入味後捲入宮崎和牛紐約克，以輕蔬增加口感層次，每套售價N T$ 4,680元；B套餐為部位珍貴且數量稀少的「 嫩煎日本鹿兒島頂級老饕上蓋」和「日本宮崎和牛沙朗果味牛肉捲」 ，果味牛肉捲將紫蘇葉及新鮮芒果捲入， 增加新鮮果香與紫蘇獨特香氣，創造和牛料理新風味，每套售價NT $ 3,880元(以上售價另加一成服務費)。

邀月亭鐵板料理自7月10日起至8月31日推出「日本和牛 極致饗宴」，套餐包含以上介紹菜色，每套售價NT$ 3,880元起(另加一成服務費)，更多資訊請洽新竹豐邑喜來登 (03)620 6000轉接邀月亭鐵板料理。