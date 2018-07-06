台灣產業設計50年  裕隆集團保存台灣本土汽車設計文化資產

台灣產業設計50年，台灣汽車自主設計不缺席！為忠實呈現台灣產業過去50年來以設計形塑台灣產業發展，展現多元文化美學理念與創新能量，文化部文化資產局委託中華民國工業設計協會、中華民國美術設計協會與中華民國室內設計協會共同進行研究、規劃「台灣產業設計50年調查研究暨展覽」，以1967年(民國56年）開啟台灣產業設計50年調查研究起點，從台灣不同年代的「食、衣、住、行、育、樂」調查台灣不同年代的產業設計，建構台灣本土設計文化資產。裕隆集團自1981年吳舜文總裁成立裕隆工程中心，投入汽車自主研發，為台灣汽車設計奠下基礎，30年多年來為台灣培育在地汽車設計人才，累積汽車設計能量，本次特別應工業設計協會之邀參展，以台灣在「行」產業的設計資產代表，展出1986年第一輛國人自行設計開發的飛羚101，以及納智捷車款。透過這次文化資產局活動策展的縮時脈絡，裕隆集團期望在今年吳舜文總裁辭世10周年的此刻，邀請民眾回到過去，回顧當時吳舜文總裁開創台灣汽車自主設計研發的勇氣與歷程，同時，隨著台灣經濟發展脈絡，一窺台灣汽車自主設計產業的發展歷程，以及這一步一步所累積出台灣產業設計永續發展且具有競爭力的設計資本。

「台灣產業設計50年調查研究暨展覽」展出台灣本土企業不同年代在「食、衣、住、行、育、樂」的設計文化資產，縮時紀錄台灣產業歷經的發展與轉型階段。其中，80年代正值台灣經濟飛躍期，當時台灣製造業名揚國際，台灣企業開始運用產業設計，發展自有品牌，思考將勞力密集代工產業走向自主品牌的時空背景下，裕隆集團也開始於1981年，由吳舜文總裁成立裕隆工程中心投入汽車設計開發，在1986年推出第一輛國人自行設計開發的飛羚101上市，開啟台灣汽車自主設計之路。

1981年成立「裕隆汽車工程中心」，是台灣設計人才實現汽車自主設計夢想的第一步。現任工業設計協會理事楊旻洲也是裕隆工程中心第一年成立就加入的年輕工程師，他在展場展示1986年飛羚101工廠下線的合影照中，找到自己年輕的身影。楊旻洲回憶，1970年代國內汽車製造工業製造技術日趨成熟，但自主設計能力仍缺乏，當時吳舜文總裁大筆投資研發，斥資配備最高端的電腦設計軟硬體，延攬一批台灣年輕工程師進到龜山的裕隆工程中心，從最基本的汽車設計工作開始做起。因為汽車設計牽涉的複雜度與專業挑戰很高，而飛羚101是國人第一台自主研發的車款，所有設計都是從頭開始。整車設計從系統、規格、造形、製造有許多環節，當時的台灣工程師很多是一面做，一面學，一面摸索，也因為有裕隆工程中心提供這樣的學習場域，讓汽車工業研發有機會在這片土地下播下了種子，培養出許多優秀的台灣設計人才開枝散葉，有更多發展空間！而這段經歷也成為許多裕隆工程中心出身的工程師、設計師生命中很重要的記憶。

飛羚101的研發，讓台灣汽車產業可以從製造組裝，走向具備設計車型的技術能力，後續提升裕隆集團在汽車產業發展過程中，與合作夥伴的合作關係由國際分工提升至研發層次，從飛羚101、102、Arex精兵，乃至於中華威利商用車都是由台灣自行設計。走過30年，裕隆集團承續裕隆工程中心研發設計能量成立華創車電，以台灣唯一自主整車平台與上百家國內汽車零配件廠商合作打造產業供應鏈，打造台灣汽車自主品牌 LUXGEN，持續台灣汽車工業領域深耕，建構台灣本土汽車設計文化資產。未來，亦將持續投注資源在技術承襲、創新科技與研發領域，透過產學合作、建教實習，與各級學校積極合作，多面向地培育優秀汽車專業人才，讓台灣年輕一代有機會一起在這舞台實現汽車夢，一起創造台灣汽車產業升級發展，帶動更多創新能量與機會。

「台灣產業設計50年調查研究暨展覽」在台中文創園區B03藝文展覽館展出到7月29日，每日上午九點到下午六點，免費入場，歡迎民眾前往參觀。

活動網址：https://tccip.boch.gov.tw/Activity_detail?id=1555&ATID=1