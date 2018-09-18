婦聯會未經許可發優退金 黨產會罰240萬

不當黨產處理委員會今天表示，已認定婦聯會為國民黨附隨組織，名下財產禁止處分，但婦聯會卻未經許可提領款項做為員工優退金，決議處婦聯會新台幣240萬5160元罰鍰。



黨產會下午發布新聞稿表示，已於2月1日認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，其名下財產依法推定為不當取得財產，原則禁止處分。不過，婦聯會台北市分會未經黨產會許可卻於2月6日提領240萬5160元，不分任職年資發給一年薪資做為5名員工的優退金。



黨產會說，經多次通知，婦聯會仍拒絕將違法提領款項繳回，依黨產條例相關規定，可裁處該處分財產價值一到三倍的罰鍰，委員會議決議按其逕行支用款項行為的處分財產價值，量處一倍罰鍰即240萬5160元。



中國青年救國團也於8月被認定為國民黨附隨組織，黨產會表示，救國團10月營運支出預算共計4億9047萬45元部分，除10月退費款項預估1880萬3500元，黨產會已先行核可，至於其他部份因救國團送審資料不夠完整，將請救國團補充詳細資料後再審議。



此外，針對中影案，黨產會人士接受中央社訪問時表示，原訂今天的委員會將認定中影公司為國民黨附隨組織，為求慎重起見，委員會中決議將進行細部討論後，10月9日再召開委員會做最後決議。（編輯：謝佳珍/林沂鋒）1070918