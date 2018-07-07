借鏡法國食品安全系統　台灣可參考和引用那些作法？(下)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）睽違二年，法國在台協會商務處（Business France）再度舉辦以法國食品生產履歷系統為主題的研討會，並邀請法國農業部官員前來台分享建立逾百年從「從農場到餐桌」的相關規範。

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歐盟中的法國 打擊有害食品可聯合作戰也可分工合作

法國經濟財政部農業事務副參贊夏廷(Mr. Charles MARTINS FERREIRA)近日在台一場研討會上，以法國的責任劃分、以風險管理進行解析：

責任劃分：從法國到歐盟其他會員國，他們都得遵守相同的法規，並以科學性為基礎進行有關評估。當他們發生食品方面的案例時，無論是從法國到歐盟都會用最高層級來處理食品安全的問題，所以歐盟EFSA與法國ANSES在事件發生的第一時間就會立刻下達決策保護消費者的健康；作到食品安全的管控，達到照顧經濟、農業與環境生態。 風險管理範圍：從農場到餐桌把食物與飼料鏈納入管理。

夏廷以英國發生狂牛症為例，法國政府在得知此事後，5分鐘內就簽署了相關政策來阻擋安全風險事件，而「這個決策是立刻起動、全國通用」。

以農立國的法國 如何讓每位農民學會自主管理

優質農產品認證系統的設立

法國經濟財政部農業事務副參贊Mr. Thibaut Nancy表示，法國人是很愛吃自己國內生產的農產製品，為了讓每位法國人或是居住在法國的人知道，那些地方有什麼地方特色產品，於是啟用「原產地認證標章」來識別各地的農產製品。

Nancy說，這個農產品的標章系統來自1905年用於酒類的標章，為了建構食品安全系統，保護消費者與農民，於是將它引用到農產製品上，並成立有關規範。這個標章的功效是「品質保證」，有助「辨識」，更可以讓農民有更好的收入來源。因此，法國政府不僅鼓勵農民進行相關農產製品的認證，也鼓勵他們向歐盟申請認證以行銷全歐洲。

高智能農場 從尊重環境做起

以農立國的法國，自1905年開始建立食品安溯源管控開始，陸續導入新科技與創新，而目的除了要改善辛苦農民的生活與經濟來源，推動各地高品質和高優質的特色農產品。

Nancy以農場為例並表示，法國最近在推動「高效農場管理」與「生態學管理」。這二個是相輔相成的，但都要符合經濟、生態與社會效益；在生態部分，農場的運作必需符合經濟，增加農產品的附加價值與環境的保護。這樣的目的只有一個，就是讓農夫過上好生活，同時創造就業機會。

Nancy表示，尊重環境非常重要，因此需符合生態經濟學。所以傳統農場都要逐步轉型為智能農場，創造經濟價值兼顧環境的保護，同時減少環境的破壞，所以農夫們要解決的是傳統農場所產生的負面問題。

融合環保 政府軟硬兼施

Nancy舉例，在智慧農場裡，廢棄物要能夠轉換成生質能源，並讓這項能源重新運用在農場本身，以減少其他能源的使用，而這樣循環利用不僅照顧到環境也照顧到其他鄰近住戶，這部分政府也會給予標章認證。

對於農場是否一定得通過認證，Nancy進一步的說，未取得標章的農場業主會被罰款，但我們仍會鼓勵他們持續改善相關問題，達到循環經濟與創新農業經營，這樣的作法不外乎要「減少能源消耗量」、還會獲得政府「資金益助」以及「促進農場高效益」。