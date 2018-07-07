借鏡法國食品安全系統　台灣可參考和引用那些作法？(上)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）睽違二年，法國在台協會商務處（Business France）再度舉辦以法國食品生產履歷系統為主題的研討會，並邀請法國農業部官員前來台分享建立逾百年從「從農場到餐桌」的相關規範。

法國在台協會主任紀博偉（Mr. Benoît Guidée）開幕致詞時表示，法國與台灣近幾年在食品安全上有諸多相似之處，因此可以藉由這些議題深入交流，無論是在食品安全、消費者保護，還是產品品質的探討都值得大家一同了解和討論。

台灣食安專家吳焜裕立委表示，自2008年發生食安事件後，他就被徵召到政府部門服務，並且修正有關條文。據悉，法國自1905年至今已建立一套完整的食品生產履歷系統，台灣亦可參考和引用到我食安溯源系統。

逾百年的食品安全溯源系統 不願亦不容許冒任何風險

法國經濟財政部農業事務副參贊夏廷(Mr. Charles MARTINS FERREIRA)先從法國行政區的轉變開始介紹，並表示，法國食品安全單位皆分布在法國境內13個一級行政區和海外5個行政區，每一個行政區都有一個省長，不僅代表中央政府亦負責落實執行食品安全的相關規範與管控。

他還說，在法國食品安全控管系統中，不得不提三個部門，分別是：

「農業部」負責法國食品安全的規範與檢查，無論是從農場、屠宰場，一路到消費者，也就是從農場到餐桌。

「經濟財政部」負責消費者保護與防止偽造、詐欺等，因此他的權限是確認所有店內所陳列的商品的成分標示與有效期限都要符合法律規範等。

「衛生部」負責檢查水的品質。

對水質的檢查，夏廷舉乳酪在製程過程中需要大量用水為例，並以曾經發生的案例進行說明，其中一項就是乳酪所使用的水導致一名小朋友生病。因此，有關單位就根據事發產品進行溯源追蹤，也成功的找出問題來源，這也是歷經百年以上所建構的溯源追蹤系統，所能做到的最細膩處。

夏廷還說，當然不只是在水質方面的檢查，還有動植物的用藥與汙染等，畢竟「食品安全」是個環環相扣，一以貫之的指揮系統，需事前全面考量到各種可能的風險。

夏廷分享，其實以巴黎總部來講，我們每年配有5億歐元的預算，而總部成員只有235人，地方則有4,400人還有逾15,000名認可的獸醫，我們的任務就是要所有的農產食品符合歐盟規範，因此每二個月相關成員就得前往布魯賽爾開會。

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法商家樂福分享自有品牌如何落實食品安全。(照片由台灣英文新聞拍攝)