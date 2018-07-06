大馬前首相納吉涉貪汙案　其子來台會女星

圖片由《台灣英文新聞》合成 。(原始照片來源:納茲夫丁與張東晴臉書)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）馬來西亞前首相納吉，月初因為被控在海外藏匿7500億台幣鉅款遭逮捕，7月4日交保獲釋，當時他的兒女還在庭外守候。

不過根據《蘋果》報導，​該報記者昨（5日）下午直擊，前一天還在大馬陪父親交保的納吉兒子納茲夫丁( Mohd Nazifuddin Najib, 又名Nazif Najib) 悄悄來台，身邊還有一位女伴。

報導指出兩人先在信義區高級牛排館親密用餐，之後又到仁愛路上按摩，最後一起回飯店房間。《蘋果》指出，該名女伴正是34歲、出道4年的本土劇演員張東晴，目前在三立八點檔《金家好媳婦》中，飾演「張海倫」一角。兩人很難聯想在一起。

5日晚間9點58分，納玆夫丁還在臉書發文，極力支持父親納吉。PO文中並認為，父親遭控貪污是政治操弄。事實上PO文的同時，他正與張東晴如膠似漆。

照片翻攝張東晴臉書

對此，納茲夫丁6日透過張東晴回應《蘋果》表示：「是來台灣開會，順便跟老友見面。」

納茲夫丁據信沒有婚姻紀錄。他曾赴英國諾丁罕大學攻讀電腦科學，後於2002年轉赴美國洲際大學，取得國際商業學士學位，接著再赴倫敦大學城市學院卡斯商學院進修。



他最初是在香港UBS瑞銀任職，3年後返回大馬經商，2015年8月獲指派為馬來西亞奧林匹克委員會副主席。

據報導34歲的張東晴出道4年，擁有越南血統的她，五官深邃，是模特兒出身，後來轉戰拍戲。精通中英文的她完全不會台語，近期因為加入三立八點檔《金家好媳婦》演出，每次開錄前都會提前一個半小時，到片場背劇本。