醫療外交有功　外交部表彰奇美、亞東、義大3醫院

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）為表彰配合我國政策，長期在友邦推動醫療外交的無私奉獻和卓越貢獻，外交部長吳釗燮今（6）日頒贈「外交之友貢獻獎」予奇美、亞東，以及義大三家醫院。

根據外交部新聞稿，吳釗燮致詞時表示，在全球人類發展和國際援外合作的版圖上，臺灣不會缺席，臺灣有能力扮演更重要的角色，也期盼政府與民間持續深化公私部門夥伴關係，廣化援外國際合作內涵，透過公衛醫療援助，具體嘉惠友邦民眾，發揮臺灣的軟實力與暖實力。

外交部表示，奇美醫院、亞東紀念醫院，以及義大醫院，多年來配合外交部的協調整合，在友邦執行醫療合作計畫，成效斐然，備受友邦人民及政府的肯定與感謝，也為臺灣參與世界衛生組織（World Health Organization）的訴求贏得有力聲援。

外交部提及，奇美醫院與薩爾瓦多衛生部合作推動的醫療合作，除了協助培訓癌症中心醫師，也提供薩爾瓦多先進的醫療設備和儀器，極有助提升薩國醫療品質，對此，薩爾瓦多衛生部長多次表達感謝之意，並在世界衛生大會（World Health Assembly）中為我國仗義執言。

外交部續指，亞東紀念醫院和國際合作發展基金會合作，在貝里斯執行慢性腎衰竭基礎防治計畫，成果豐碩，不僅培訓種籽護理師，更協助貝里斯衛生部完成第一次的全國社區篩檢。此外，亞東醫院還籌組醫療團自費前往貝里斯義診，提供重大手術服務，醫療愛心與卓越貢獻也獲當地媒體廣泛報導。

最後，外交部提及，義大醫院多年來與薩爾瓦多、海地的醫院，以及薩爾瓦多馬爾他騎士團公益協會（El Salvador National Association of the Sovereign Order of Malta）長期合作，進行人道援助義診，並與義守大學醫學院合辦全英語學士後醫學專班，協助友邦培育第一線的醫療人才，對於提升友邦的醫療品質功不可沒。