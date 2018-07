醫療外交有功　外交部表彰奇美、亞東、義大3醫院

(臺灣英文新聞/政治組 綜合報導)為表彰配合我國政策,長期在友邦推動醫療外交的無私奉獻和卓越貢獻,外交部長吳釗燮今(6)日頒贈「外交之友貢獻獎」予奇美、亞東,以及義大三家醫院。

根據外交部新聞稿,吳釗燮致詞時表示,在全球人類發展和國際援外合作的版圖上,臺灣不會缺席,臺灣有能力扮演更重要的角色,也期盼政府與民間持續深化公私部門夥伴關係,廣化援外國際合作內涵,透過公衛醫療援助,具體嘉惠友邦民眾,發揮臺灣的軟實力與暖實力。

外交部表示,奇美醫院、亞東紀念醫院,以及義大醫院,多年來配合外交部的協調整合,在友邦執行醫療合作計畫,成效斐然,備受友邦人民及政府的肯定與感謝,也為臺灣參與世界衛生組織(World Health Organization)的訴求贏得有力聲援。

外交部提及,奇美醫院與薩爾瓦多衛生部合作推動的醫療合作,除了協助培訓癌症中心醫師,也提供薩爾瓦多先進的醫療設備和儀器,極有助提升薩國醫療品質,對此,薩爾瓦多衛生部長多次表達感謝之意,並在世界衛生大會(World Health Assembly)中為我國仗義執言。

外交部續指,亞東紀念醫院和國際合作發展基金會合作,在貝里斯執行慢性腎衰竭基礎防治計畫,成果豐碩,不僅培訓種籽護理師,更協助貝里斯衛生部完成第一次的全國社區篩檢。此外,亞東醫院還籌組醫療團自費前往貝里斯義診,提供重大手術服務,醫療愛心與卓越貢獻也獲當地媒體廣泛報導。

最後,外交部提及,義大醫院多年來與薩爾瓦多、海地的醫院,以及薩爾瓦多馬爾他騎士團公益協會(El Salvador National Association of the Sovereign Order of Malta)長期合作,進行人道援助義診,並與義守大學醫學院合辦全英語學士後醫學專班,協助友邦培育第一線的醫療人才,對於提升友邦的醫療品質功不可沒。