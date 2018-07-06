腰痛 血尿 恐是新一代沉默殺手找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據衛生福利部最新癌症登記顯示，腎細胞癌顯著年輕化，新增人數達1千3百多人，因為症狀不明顯，發現多已為晚期而有「沉默殺手」之稱。

台灣泌尿科醫學會理事長林登龍醫師表示，腎癌患者約以每年1.5%的速率成長，超過9成為腎細胞癌，男性患者略多於女性，比例約為1.5:1，近年來年輕化現象明顯，門診不時有40多歲中壯年患者確診，打破以往腎細胞癌平均年齡多為60多歲的印象。

腎癌患者約以每年1.5%的速率成長，且近年來年輕化現象明顯，門診不時有40多歲中壯年患者確診，打破以往腎細胞癌平均年齡多為60多歲的印象。

台灣泌尿科醫學會常務理事張延驊醫師表示，腎臟位於腹腔後壁的脊柱兩側，通常被脂肪包圍，即使有腫瘤也不易被摸到，因此腎細胞癌初期往往無法被察覺，常見的三大症狀：血尿、腰痛、腹部腫塊，出現時多已進展為晚期。

許多患者是因長期腰酸背痛、腹部疼痛、不明原因體重減輕等原因求診而發現；因腎細胞癌而引起的腰酸背痛與一般腰酸背痛最大的不同點是即使經過休息也無法緩解，嚴重時吃止痛藥也不能抑制疼痛。

張延驊醫師分析，能夠早期確診的患者幾乎都透過健康檢查而發現，因此建議四十歲以上的民眾應每年定期進行健檢，若是有相關症狀出現時，應提高警覺，可至泌尿科求診，透過Ｘ光、超音波、尿路攝影、電腦斷層攝影等檢查，能夠越早確診，後續治療效果也會越好。

影片由台灣泌尿科醫學會提供。