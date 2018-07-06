波麗士大人威武！  用Google翻譯成功阻止移工受騙

（台灣英文新聞/ 文化局 綜合報導）許多外籍移工由於語言溝通及風俗民情不同，容易成為詐騙集團下手目標，7月4日台中市豐原分局社口分所員警執行巡邏勤務時，接獲轄區內全家便利商店社口門市報案，表示有位外籍移工疑似遭到詐騙，由於語言不通，故向警員求助。員警與林副所長前往現場了解，員警透過Google翻譯軟體，成功阻止被害移工遭詐騙。

根據統計，在台外籍移工超過68萬人，其中台中市就有10萬人。移工朋友由於語言溝通不熟悉，經常成為詐騙目標。詐騙集團利用簡訊、Line訊息誆稱買點數就能進行小額投資，許多外籍移工因此受騙上當。

7月4日台中市豐原分局社口分所員警執行巡邏勤務時，接獲轄區內全家便利商店社口門市報案，原來印尼籍女子雅媞看到手機LINE有一封可以透過點數卡的方式小額投資賺錢的訊息，於是便至全家便利超商內購買新台幣3千元的點數準備付款。

全家便利商店的店長發覺有異，即停止結帳的動作，通知警方到場，待員警到場確認後為小額投資真詐騙的詐騙手法，因語言不通便以google翻譯軟體及比手劃腳告知雅媞，這是詐騙集團常用的詐騙手法，千萬別受騙上當，雅媞馬上購買點數卡，雅媞隨即被員警帶回派出所製作訪談筆錄。

豐原分局呼籲，民眾如接獲任何要你提供點數或金錢給對方的訊息或電話，即為詐騙手法，請聯繫反詐騙專線165查詢，或可向轄區派出所請求協助，防止辛苦血汗錢為不法詐騙分子提領一空。