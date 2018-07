(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)開車不能喝酒,連騎馬酒駕也犯法!一名澳洲女子上個月4日遭到警方逮捕,罪名是「酒醉騎馬上路」。

澳洲昆士蘭警方上月4日深夜獲報,有一名醉醺醺的女子騎著馬到羅根市(Logan)一處酒館,喝得太茫不願離去,店家只好報警。警方抵達後逮捕了這名婦人,才發現她的酒測值0.226%,竟然高出標準值4倍!

無奈的警方還得充當動物保育員,將馬匹牽回警局,而婦人也因酒駕而必須出庭應訊。

澳洲警方特此呼籲民眾,酒駕範圍可不只汽機車,馬匹也是種交通工具。

A woman has been charged after allegedly riding a horse to a Logan bottle shop while more than four times the legal alcohol limit last night. https://t.co/0WJhgjQKZn pic.twitter.com/RZWFG0QUFa