梅健華：無論身在何處，我都會是美臺關係擁護者

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）美國在臺協會今（6）日舉辦臺北辦事處長梅健華（Kin Moy）告別記者會，梅健華在會中證實下週將離臺，不過他也表示，無論未來身在何處，他都會是美臺關係的擁護者。

週五上午記者會一開始，梅健華便不改幽默本色地表示，自從宣布要離任後，就開始看到自己的訃聞，或聽到別人追悼，「所以我要在這裡鄭重地告訴所有朋友，我只不過是要回華府而已，並不是要入土為安。」

針對媒體提問新職是否將與臺灣事務有關，梅健華回應，依照美國國務院程序，他將回到東亞暨太平洋事務局（Bureau of East Asian and Pacific Affairs）等候下一個派任。

梅健華指出，回到華府後，雖然業務將不會與臺灣事務有太多相關，但他會持續為臺灣加油，「無論我身在何處，我都會是美臺關係的擁護者。」

提及新任處長酈英傑（William Brent Christensen），梅健華除了表達高度讚賞，稱讚他為「臺灣事務的專家」，也指出酈英傑是個非常冷靜的人，對於各種議題掌握地非常清楚，在面對困難或是緊張情勢也無所畏懼。

梅健華表示，「我相信酈英傑跟副處長谷立言（Raymond Greene）兩位都是臺灣的好朋友，他們將帶領美國在臺協會邁向更多成功。」

除了對酈英傑的專業大力讚揚，梅健華也順勢「放箭」提及，酈英傑有一副好歌喉，請媒體未來一定要請他高歌一曲，「他是火星人布魯諾（Bruno Mars）和法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的綜合版。」

回顧過去三年擔任處長感到最難忘的事，梅健華再度提及日前甫舉行落成典禮的美國在臺協會內湖新館，他表示「沒有美臺人民的支持，我們就無法建成內湖新館」，內湖新館不僅是美臺關係友誼的具體象徵，也將提供500位協會及美國在臺事務辦公室職員更優質的工作環境。

另外，梅健華也感謝總統蔡英文和她的行政團隊，與美國保持密切的合作，並且支持緊密的美臺關係。而為了表彰梅健華任內對提升臺美關係的貢獻，並深化臺灣與區域各國的合作關係，蔡總統也於週二（3）在總統府頒贈大綬景星勳章予梅健華。