東京創新天才發明展　 台灣奪22金總成績第一

​圖片來源:中華創新發明學會​

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣代表團參加2018年日本「東京創新天才發明展」，一共獲得22金、10銀、2銅、以及5座大會特別獎，總成績為第一名。



中央社今(6)日引述中華創新發明學會發布的訊息稱，今年「東京創新天才發明展」共有12國參賽，競逐作品超過150件。台灣42件作品參展，獲得獎牌的總成績，居各國之冠。

▲中華大學師生發明的「B-Bike」，是一款共享單車系統。​(圖片來源:中華創新發明學會​）



報導指出，中華大學師生黃偉閔、黃郁玟、陳佑安發明的「B-Bike」，是一款共享單車系統。每輛單車都具備發電與蓄電功能，讓借用者邊騎邊蓄電。產生的電力可以折抵租金，再由停車站統一收集電力，供路人充電、有償使用。他們將共享腳踏車轉變成環保平台，在「東京創新天才發明展」中獲得一面金牌。





私立復興高中獲得2項特別獎與2面金牌，作品都與高齡化和長照產業有關。​(圖片來源:中華創新發明學會​）

此外台北市私立復興高中團隊，這次獲得2項特別獎與2面金牌，都與高齡化和長照產業有關。其中「多功能升降、移位、生活輔助裝置」，提供行動不便者坐下或起身時輔助支撐。另一項作品「多功能輔助裝置」，將電動升降馬桶坐墊結合斜躺盥洗，提供中高齡者無障礙生活。