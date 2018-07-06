2018 JAGDA 日本平面設計新人獎揭曉

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018 JAGDA 日本平面設計大賽已公佈新人獎得獎名單，其3位獲獎者皆任職於知名品牌公司並從事設計相關職務。

日本平面設計師協會（全名：公益社團法人日本平面設計詩協會，簡稱 JAGDA）已有40年歷史，為知名的亞洲大型設計類組織之一，會員數已達3,000人，其以透過設計改善溝通環境為宗旨，舉辦各類活動及競賽，並發行日本平面設計師年鑑，舉辦展覽或研討會。



2018 JAGDA新人賞展（照片來源：G8 Gallery）

每年協會從《Graphic Design in Japan》日本平面設計年鑑中的入選作品中挑選優異作品，頒發 JAGDA 新人獎、JAGDA 獎、龜倉雄策獎等，其中 JAGDA 新人獎會選出39歲以下具潛力的平面設計師，此獎自1983年創辦已來，已邁入第36屆，至今已有107名優秀設計師從此一決選出來並活躍於設計圈中，如原研哉、水野學、大黑大悟...等。

今年入選新人獎共152名設計師，並已於1月公佈獲選名單，分別為金井明希（金井あき）、花原正基及福澤卓馬獲得。展覽分兩階段在不同地方展出，第一階段於東京的G8畫廊，已於6月底結束，接著將移至大阪的平和紙業，展期為7月9日至19日，更多詳情請參考 JAGDA新人賞官網 或 JAGDA平面設計賞官網。

2018 JAGDA 新人獎得主​介紹：

金井明希（金井あき）KANAI Aki



（照片來源：JAGDA）

花原正基 HANAHARA Masaki



（照片來源：JAGDA）

福澤卓馬 Fukuzawa Takuma

1981年出生於日本東京。

2006年多摩美術大學平面設計專業畢業。

同年入職DRAFT公司。