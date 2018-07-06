(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)對非洲國家來説，我國、南韓、香港、以及新加坡，在過去達成的驚人經濟成長，是相當令人羡慕的。然而，非洲國家應該模仿我們的經濟發展模式嗎？法國《世界報》發表時評，表示非洲國家在今日，模仿亞洲四小龍的發展模式，必定會失敗。來看看時評怎麽分析。

時評介紹，非洲開發銀行於上個（6）月底，在南韓舉辦的年會，以「加速非洲工業化」爲主題，顯示非洲國家都急於讓自己的國家脫離貧窮。而對他們來説，最好的先例，就是亞洲四小龍。

時評舉例，南韓在韓戰後，人均所得甚至低於非洲賴比瑞亞，是世界上最貧窮的國家，但在2016年，南韓人均所得來到27960美元，失業率也只有4.5%，極端貧困已完全消失。

然而，時評警告，當今國際經濟，已和過去不同，因此非洲國家不宜模仿亞洲四小龍，大量依賴年輕人刻苦耐勞的工作態度，以及肉體勞動，來撐起經濟成長的發展模式。時評引述麥肯錫公司分析，表示在未來，大量工作會被自動化，尤其是那些高度階層化、可預測、以及單純整理處理資料的工作。因此，時評認爲，非洲國家如果模仿亞洲四校龍的發展模式，便注定會失敗（échouera）。

時評建議，非洲國家應該將重點，放在投資教育上。

時評介紹，在漠南非洲，只有5分之1的6到11歲兒童，有接受教育，而年紀愈大，比率愈低，到了15到17歲，這個數字來到6成，且小學學童竟然只有7%能流利閲讀，相當驚人。

因此，時評認爲，必須先提高整體教育水準，才能在這個時代達成經濟成長。

非洲想模仿亞洲四小龍？法媒：註定失敗