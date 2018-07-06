體驗台灣正體字之美   印尼組團來台學華語  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進印尼與台灣華語文教學的相互交流，印尼雅加達台灣教育中心籌組「2018年印尼學生學習華語觀摩團」，7月3日下午由總經理李淑惠率團拜會僑務委員會，由僑生處副處長呂素珍代表委員長吳新興接見並歡迎該團來台研習。

華語已成為新世紀的強勢語言，印尼是東南亞第一大經濟體，與東亞貿易往來密切，近年來印尼掀起一股學華語熱，逐漸成為大學生選修的熱門外語之一，而我國由於保留傳統正體中文字，加上優質華語教材，是推動華語教育的一定優勢。

來台學習華語不僅可體驗傳統中華文化，台灣民眾的友善熱情及自由民主的生活環境更是在其他國家所無法體驗的。

呂素珍鼓勵學員來台灣透過學習華語活動認識台灣之美，也期勉學員來台升學並持續參加僑委會所舉辦的各項研習活動。李淑惠表示，此次研習安排與義守大學合作，感謝僑務委員會搭起雙方學習的橋梁。

印尼雅加達台灣教育中心於2017年8月成立，宣傳台灣高等教育並推廣華語教學，協助印尼當地各級學校機關開設華語班，並招收印尼學生赴台學習。僑委會為增進海外青年來台學習華語文及認識臺灣多元文化，自2012年起辦理輔助海外僑校（團）自行組團來台研習華語文及台灣文化，迄今已有2,300位海外青年參加，廣受好評。

（僑委會提供）