〈時評〉借力使力　看待美陸戰隊駐台

美國是否派出陸戰隊進駐美國在台協會（AIT）內湖新館，是美中台關係的重要指標，但此時並不急於亮出底牌，重點是美台軍事的交流背後，所能帶來的政治意義，而三方動態平衡的觀察重點，絕對不僅止美國陸戰隊是否來台的單一議題。



美台雙邊關係的發展，除了日前通過的「台灣旅行法」，也包括正在美國國會審查的2019年「國防授權法」（NDAA）法案。根據這些內容，美國鼓勵美台官員互訪，也建議美軍適當參加台灣軍演，像是年度漢光演習，以及美國應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務，並且美國應大力支持台灣透過國外軍售、直接商業銷售與工業合作獲得防禦性武器。換言之，這些都是美國滿手可以打的牌。



除了這些法案外，美國是否派出陸戰隊來台，是另一項重要觀察指標。美國在世界各國的領事館，都有軍隊協防，不過，目前AIT在原本台北市信義路舊址時，是由美方人員搭配人數較多在台聘僱的人員，與警方合作，提供維安，若依據美國媒體報導，美國國務院已要求派遣陸戰隊至台灣，協助防衛AIT，這將代表AIT的重要性大幅提升，台美關係將更朝正面發展。



因為美國陸戰隊是否協防AIT內湖新館，政治意義大於指標意義，因此，當美中展開貿易談判時，中國國務院副總理劉鶴就直接向美國財政部長米努勤提出要求，不讓美國陸戰隊派駐台灣，可見中共對此議題相當敏感。



美國是否派遣陸戰隊來台，最後答案必須等到AIT內湖新館在9月正式啟用才會揭曉，在此之前，美國可以透過其他牌來向中國施壓。



例如，目前已傳出美國邀請台灣參與七月在索羅門群島附近的醫療軍演，以及蔡英文總統在七月、八月出訪中南美洲友邦國家時，可能過境借道美國東岸，另外，AIT內湖新館正式啟用時，美國是否派出比助理國務卿更高層級官員來台，同樣值得關注。



美中台關係上，向來就是彼此維持平衡，避免傾斜，就算要傾斜，背後都考量到自身利益，或是有其也目的，短暫施壓，又會回到平衡，也就是始終維持在動態平衡的態勢，而美台關係要出現進展，就必須在這些機會上借力使力。

（作者李平華，資深媒體人）