義美拋磚引玉　農糧署：感謝多家企業相挺穩定紅龍果

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）繼義美食品5日在臉書上宣布收購250公噸紅肉火龍果後，不少企業已跟進「協助、回餽台灣農業、台灣農民！」農委會今(6)日發布新聞稿，感謝企業相挺紅龍果產銷穩定措施。

今年受氣候炎熱影響，各項夏季水果應市，造成香蕉、鳳梨價跌，而剛盛產的火龍果也面臨相同命運。台灣本土企業義美食品5日拋磚引玉宣布收購250公噸，並籲其他企業一同跟進，協助台灣農民。

行政院農業委員會農糧署表示，台灣氣候適宜生產紅龍果，盛產期6-10月，搭配栽培管理技術提升，生產大小果質量均優，目前正值盛產期，為確保農民收益，該署自6月25日啓動紅龍果行銷促銷及加工廠收購加工措施。

農糧署表示，義美公司宣布以每公斤33元，計250公噸擴大採購，研發加工品，將於7月9日在該公司南崁廠舉辦入庫儀式，以實際行動展現對本土農業的關心及對國產水果的支持，照顧台灣農民。

農糧署說，目前除了義美食品股份有限公司已登記採購，還有永大食品生技股份有限公司、淂澄國際有限公司等十多加企業相繼投入採購優質小顆紅龍果製成果醬、果餡、果汁及果乾等多元化加工品，提高供應鏈附加價值，並讓消費者有更多樣化選擇。

農糧署補充，紅龍果富含維生素C、甜菜苷素、花青素、植物性蛋白、膳食纖維及胡蘿蔔素等，白肉種清脆甘甜，紅肉種細緻多汁，甜度高，現在正是產期，籲請消費者及各企業團體，多多採購臺灣優質紅龍果，支持在地產業。

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圖片轉載自義美食品官網