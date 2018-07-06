美國母親自述：我如何教養白化症孩子

（台灣英文新聞／實習編輯蔣佩庭 綜合外電報導）父母的偉大不容小覷，不論你健康與否，他們總常伴左右。在美國，有一對夫婦領養了兩個來自中國的孤兒。他們就像任何一對父母，想要慶祝孩子的每個第一次，陪伴他們成長，最後成家立業。不過卻有一個地方，讓他們與眾不同。

以下這位美國母親的自述：

就在一年多前，我們正式成為了當時七歲的森林(Forest)，和一歲半的蓮花(Lotus)的養父母，兩人皆出生於中國，並患有白化症。這是一種罕見的遺傳病，病徵為皮膚，頭髮和眼睛缺乏色素，而該疾病會導致嚴重的視力問題，因此基本上森林與蓮花幾近全盲。

我知道語言障礙是短暫的挑戰，但視力殘疾卻遠遠不止如此。因此我們必須教育自己與孩子即將面對的種種困難，以及校方可以提供什麼樣的服務，與此同時，盡量不讓孩子覺得他們的與眾不同是負面的。除此之外，我們不希望他們以先天不足的條件來定義自己，因此我們的目標是讓他們理解每個人皆以不同的方式與世界互動，而他們就可以專注於如何強調優勢，忽略弱點。

作為父母，孩子的白化病確實增加了我們對除了白化病之外，其他殘疾的關注。值得慶幸的是，我們生活在一個願意為孩子提供一系列服務的學區和州。像是，他們提供iPad、優先座位、以及視力訓練。

教養孩子們的第一年，對我們來說是非常心力交瘁卻也十分的美好。我們流了很多夾雜悲傷與喜悅的淚水，但也體驗到了超乎我們所求所想的愛。