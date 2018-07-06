（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了提升移工對自身權益認知，避免誤觸法網，移民署桃園市服務站特別於7月5日與桃園市政府警察局龍潭分局合作，前往位於龍潭區台全電機股份有限公司進行關懷移工及法令宣導活動。

台全電機股份有限公司目前有印尼籍移工人數逾300人，為桃園市聘僱印尼移工人數最多的企業，桃園市服務站主任林萬益藉此機會與移工們交流座談及宣導現行法令，以維護移工權益，也將關懷帶給來自異鄉工作的移工們。

目前臺灣移工人數突破68萬人，桃園市外籍移工為全臺最多，總數已逾11萬人，截至7月1日，外籍移工涉外案件總計發生119件，其中案件類型占較大比例的包括公共危險53件、毒品39件、竊盜12件。

移民署宣導時特別帶了「印尼版宣導海報」，宣導「人口販運防制概念」、「勿聽信他人誘騙，以致行蹤不明，成為失聯移工」、「喝酒不騎電動自行車」、「避免身分遭盜用申辦電信門號，淪為詐欺集團共犯，個人證件要保管好」及「1955勞工諮詢專線」等資訊，期望能以移工們熟悉的語言，使他們能了解自身的權益，不讓自己誤觸法令或是權益受損。

桃園市服務站主任林萬益表示，根據統計桃園市移工涉外案件以公共危險罪占了多數，而多半都是因為酒後騎電動自行車所造成的，因此特別提醒因酒駕觸犯公共危險罪遭法院判決有罪確定，最高可罰新臺幣20萬元並遣返回國，千萬別為了貪圖一時的方便，而讓在臺灣工作的夢想破滅。

守護移工權益 桃移民署關懷列車駛進龍潭 （移民署桃園市服務站提供）

守護移工權益 桃移民署關懷列車駛進龍潭 （移民署桃園市服務站提供）